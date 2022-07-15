Son dakika haberleri! Emekli astsubaylardan şehit Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Emekli astsubaylardan şehit Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret

15.07.2022 15:49

Son dakika haberlerine göre Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Hamza Dürgen ve beraberindekiler, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında darbeci general Semih Terzi'yi vurarak girişimi engelleyen isimlerin başında gelen Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer...

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Hamza Dürgen ve beraberindekiler, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında darbeci general Semih Terzi'yi vurarak girişimi engelleyen isimlerin başında gelen Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini ziyaret etti.

Hamza Dürgen ve beraberindekiler, şehidin kabrinin bulunduğu Bor ilçesi Çukurkuyu beldesine gelerek Kur-an'ı Kerim okudu, dua etti.

Dürgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit Ömer Halisdemir'in kabrini her yıl olduğu gibi yine ziyaret ettiklerini ve dua okuduklarını söyledi.

Kahraman şehidin anılarını yaşatmak istediklerini belirten Dürgen, "Kabri başında bütün şehitlerimizi yad ediyoruz. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık hikayesi. Bunu yaşatmak zorundayız. Böyle bir olay belki de hiçbir ülkenin başına gelmedi ama Türk milletinin gücü, demokrasiye inancı, bir kez daha ispatlanmış oldu. Ömer Halisdemir meslektaşımız yaptığı kahramanlıkla darbenin seyrini değiştirdi." ifadelerini kullandı.

Dürgen, şehitlerin kabrinin Türkiye'nin tapusu olduğunu, her zaman yurda göz dikenlerin karşısında olacaklarına yemin ettiklerini vurguladı.

Bu yeminin ölene kadar devam edeceğine dikkati çeken Dürgen, şunları kaydetti:

"Bunu da demokrasi ve milli birlik gününde hainlere karşı milletimiz gösterdi. Kahramanlarımızla her zaman gurur duyuyoruz. Onların anılarını da daima yaşatacağız. Bir kez daha söz veriyoruz, kahramanlarımızı hiçbir zaman unutmayacağız. Hainlere de göz açtırmayacağız, her zaman onların karşısında duracağız. Gerek yurt içinde gerek dışında kanımızın son damlasına kadar bu cumhuriyeti yaşamak için mücadelemize devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Emekli astsubaylardan şehit Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret - Son Dakika

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