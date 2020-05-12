Emekli aylıkları erken ödenecek - Son Dakika

SGK Kırklareli Müdürü Tahsin Halcı, emekli aylığı ödemelerinin öne çekildiğini bildirdi.

Halcı, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24-25-26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle emekli aylığı ödemelerinin 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını belirtti.

Buna göre, 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödeneceğini aktaran Halcı, 4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilere ve hak sahiplerine ödeme günü 25, 26 olanlar için 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanlar için ise 22 Mayıs'ta hesaplarına aktarılacağını kaydetti.