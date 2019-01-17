Emekli Aylıkları ile İlgili Düzenlemeyi İçeren Kanun Teklifi TBMM'de Kabul Edildi

IHAAW022049-SIY/17-01-2019



- Emekli aylıkları ile ilgili düzenlemeyi içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi 17.01.2019 02: 20: 49 TSI

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