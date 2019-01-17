Son Dakika Haberleri: Emekli Aylıkları ile İlgili Düzenlemeyi İçeren Kanun Teklifi TBMM'de Kabul Edildi

Emekli Aylıkları ile İlgili Düzenlemeyi İçeren Kanun Teklifi TBMM'de Kabul Edildi

13 dakika önce

IHAAW022049-SIY/17-01-2019- Emekli aylıkları ile ilgili düzenlemeyi içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi 17.01.2019 02: 20: 49 TSI NNNN.

Emekli Aylıkları ile İlgili Düzenlemeyi İçeren Kanun Teklifi TBMM'de Kabul Edildi, System.String[]
IHAAW022049-SIY/17-01-2019

- Emekli aylıkları ile ilgili düzenlemeyi içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi 17.01.2019 02: 20: 49 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:26 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, Politika
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