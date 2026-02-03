Emekli Aylıklarına Artış ve Promosyon Beklentisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Emekli Aylıklarına Artış ve Promosyon Beklentisi

03.02.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni yıl itibarıyla emekli aylıkları artarken, banka promosyonlarının da yükselmesi umut ediliyor.

Emekli aylıklarına yeni yıl itibarıyla yapılan artışlar ve en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesi, emeklilerde banka promosyonlarının da artırılması beklentisi oluşturdu.

En düşük emekli aylığının 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltilmesi başta olmak üzere emekli aylıklarına yeni yıl itibarıyla yapılan artışların ardından milyonlarca emeklinin gözü banka promosyonlarına yapılacak artışa çevrildi.

Yaklaşık 17 milyon emeklinin olduğu sistemde, üç yıllığına 12 bin ila 15 bin lira arasında değişen miktarlarda nakit promosyon ödemesi yapan bankalar, emeklileri kendi müşterileri yapabilmek için çeşitli avantajlar da sunuyor.

"Rakamın üç yıllık olduğu göz önünde bulundurulmalı"

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emeklilerin de çalışanlar gibi banka promosyonu hakkından yararlanmaları için yıllarca mücadele ettiklerini, bu mücadelenin sonucunda emeklilere 2015'ten itibaren aylıkları karşılığında banka promosyonu verilmeye başlandığını belirtti.

TÜED olarak emeklileri ilgilendiren her konu gibi banka promosyonu kazanımının da takipçisi ve savunucusu olduklarını ifade eden Ergün, "Şube ağı yaygın olan kamu bankalarının promosyon konusunda daha cimri olduğunu görüyoruz. Kamu bankalarının bu tutumu, özel bankaların rakamlarını da etkiliyor. Kamu bankaları rakamlarını yükseltmeli, özel bankalar da daha rekabetçi olmalı. Promosyon rakamı belirlenirken, rakamın üç yıllık olduğu, üç yılda emekli aylığının 6 kez arttığı ve 6 kez bayram ikramiyesi alındığı da göz önünde bulundurulmalı." dedi.

"Promosyon görüşmelerinde masada olmak istiyoruz"

Ergün, banka promosyonunun emekliler için göz ardı edilmeyecek bir gelir olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Milyonlarca emekli, maaş promosyonu için bireysel olarak bankalarla pazarlık etmek zorunda kalıyor. Bu durum, özellikle ileri yaşta ve ekonomik olarak kırılgan durumda olan emekliler açısından mağduriyet yaratıyor. SGK, banka promosyonu görüşmelerini tüm bankalarla şeffaf, rekabetçi ve katılımcı bir biçimde yapmalı. Böyle bir tabloda TÜED olarak biz de promosyon görüşmelerinde masada olmak istiyoruz."

"Emekliler tavsiye karar için KDK'ye başvurdu"

Çok sayıda TÜED üyesinin banka promosyonuyla ilgili Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurduğunu belirten Ergün, şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilerin bireysel pazarlığa zorlandığı mevcut uygulamanın, hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığını düşünen üyelerimiz KDK'ye başvurdu. Burada temel talep KDK'nin, SGK'ye emekliler adına bankalarla kurumsal promosyon anlaşmaları yapabilmesine imkan sağlayacak idari ve hukuki düzenlemeleri yapması tavsiye kararı vermesi yönünde. Banka promosyonu konusunda emeklilerin elinin daha güçlü olmasını istiyoruz. Bu hakkın bankaların inisiyatifine bırakılmayacak kadar önemli olduğunu düşünüyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emekli Aylıklarına Artış ve Promosyon Beklentisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

12:34
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
12:12
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
11:54
Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti
Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti
11:47
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
11:13
Enflasyon neden yüksek geldi Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 13:00:28. #7.11#
SON DAKİKA: Emekli Aylıklarına Artış ve Promosyon Beklentisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.