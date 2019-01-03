Son Dakika Haberleri: Emekli Aylıklarına Seyyanen Artışlar Yapılmalı"

Emekli Aylıklarına Seyyanen Artışlar Yapılmalı"

1 saat önce

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylıklarına yapılacak artışlarla ilgili, "Enflasyon oranındaki artışlar, emeklilerin taleplerini karşılamaktan uzak. Emekli aylıklarına seyyanen artışlar yapılmalıdır.

Emekli Aylıklarına Seyyanen Artışlar Yapılmalı
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylıklarına yapılacak artışlarla ilgili, "Enflasyon oranındaki artışlar, emeklilerin taleplerini karşılamaktan uzak. Emekli aylıklarına seyyanen artışlar yapılmalıdır. Yüksek enflasyona karşı emeklilerimizi sadece seyyanen zamlar koruyabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 20,30 olduğunu anımsatarak, bu oranla emekli aylıklarına yapılacak zam miktarının da belirlendiğini vurguladı.

Emeklilerinin aylıklarına 2019'un ilk altı aylık döneminde yüzde 10,19 oranında artış yapılacağını bildiren Ergün, şunları kaydetti:

"Enflasyon oranındaki artışlar, emeklilerin taleplerini karşılamaktan uzak. Emekli aylıklarına seyyanen artışlar yapılmalıdır. Yüksek enflasyona karşı emeklilerimizi sadece seyyanen zamlar koruyabilir. Eşel mobil sistemi olan altı aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışına göre emekli aylıklarına yapılan zamlar, yıllık TÜFE artışına kıyaslandığında enflasyon kaybı ortaya çıkmaktadır."

Ergün, emekli aylıklarına yıllık TÜFE artışları oranında artış yapılmasının da mağduriyetlerin önüne geçebileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yüzdeli zamlar, koruyucu bir sistem olmadığı gibi hesaplama yöntemleri de aylıkları düşürmektedir. Bu nedenle yıllardır dikkati çektiğimiz intibak düzenlemesinin yapılaması kaçınılmazdır. TBMM'den öncelikli beklentimiz, emekli aylıkları arasındaki adaletsizliği ortadan kaldıracak, kalıcı bir intibak düzenlemesinin bir an önce yasalaştırılmasıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:02 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Enflasyon Verilerinin Kesinleşmesiyle Birlikte Konut Kiralarına Yapılacak Zam Oranı da Belli Oldu Türkiye'nin Seferber Olduğu Minik Sudenaz'dan Acı Haber Geldi

İlaç Sektöründe 74 Milyar Dolarlık Dev Satın Alma Emekli Polisin Bıçak ve Tornavidayla Öldürüldüğü İddiası
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 18:21:52. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emekli Aylıklarına Seyyanen Artışlar Yapılmalı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]