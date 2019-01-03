Son Dakika Haberleri: "Emekli aylıklarına seyyanen artışlar yapılmalı"

"Emekli aylıklarına seyyanen artışlar yapılmalı"

1 saat önce

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, "Enflasyon oranındaki artışlar, emeklilerin taleplerini karşılamaktan uzak. Emekli aylıklarına seyyanen artışlar yapılmalıdır.

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, "Enflasyon oranındaki artışlar, emeklilerin taleplerini karşılamaktan uzak. Emekli aylıklarına seyyanen artışlar yapılmalıdır. Yüksek enflasyona karşı emeklilerimizi sadece seyyanen zamlar koruyabilir." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:15 

Ekonomi
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