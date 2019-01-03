"Emekli aylıklarına seyyanen artışlar yapılmalı"
1 saat önce
TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, "Enflasyon oranındaki artışlar, emeklilerin taleplerini karşılamaktan uzak. Emekli aylıklarına seyyanen artışlar yapılmalıdır.
TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün
, "Enflasyon oranındaki artışlar, emeklilerin taleplerini karşılamaktan uzak. Emekli aylıklarına seyyanen artışlar yapılmalıdır. Yüksek enflasyona karşı emeklilerimizi sadece seyyanen zamlar koruyabilir." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:15
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