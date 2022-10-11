Emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi - Son Dakika
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Emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi

11.10.2022 18:46
Emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında imzalanan protokollerle emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında imzalanan protokollerle emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi.

SGK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, SGK ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine banka promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 1 Kasım'da yenilenecek.

Buna göre, aylığı 3 bin 500 liraya kadar olanlara 3 bin, aylığı 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, aylığı 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, aylığı 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak.

Söz konusu tutarlar, emekli ve hak sahiplerine üç yıl için peşin ödenecek, promosyon imkanından yararlanmak için emekli ve hak sahiplerinin bankalara talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını üç yıl süre ile aynı bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalaması gerekecek.

Belirlenen tutarlar asgari olup, bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecek.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Banka, Güncel, Son Dakika

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