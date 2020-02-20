Emekli banka müdürü en büyük fıstıkçamı üreticisi oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Emekli banka müdürü en büyük fıstıkçamı üreticisi oldu - Son Dakika Ekonomi

Emekli banka müdürü en büyük fıstıkçamı üreticisi oldu

6 saat önce

Burhaniye ilçesinde 12 yıldan bu yana çiçekçilik yapan emekli banka müdürü Yunus Göç, Orman İşletmesinden sonra en büyük fıstıkçamı üreticisi oldu.

Emekli banka müdürü en büyük fıstıkçamı üreticisi oldu, System.String[]

Burhaniye ilçesinde 12 yıldan bu yana çiçekçilik yapan emekli banka müdürü Yunus Göç, Orman İşletmesinden sonra en büyük fıstıkçamı üreticisi oldu. Ürettiği fıstıkçamı fidanlarını yurdun değişik yerlerine gönderen Göç, Lübnan ve Irak'a da ihracat yapıyor.


Orjan Denetko kavşağında çiçek ve meyve fidanları üreten 70 yaşındaki Yunus Göç, 12 yıl önce başladığı fıstıkçamı üretiminde de başarılı oldu. 80 santimden 4,5 metreye kadar boy boy fıstıkçamları üreten Göç, işinden çok memnun olduğunu söyledi. Şeker hastalığını bitkilerle yendiğini anlatan Göç, fıstıkçamının çok yararlı bir ağaç olduğunu kaydetti. Fıstıkçamı üretiminde iddialı olduğunu anlatan Göç, " Fıstıkçamı, yaprağı çok iyi gübre olan bir bitki. Dalları çıra, gövdesi ise kereste olur. Dibinde mantar biter. Ayrıca kozalaklarının içinden çıkan meyvesi çok değerli. Şu anda fıstık 800 liraya çıktı. Ülkemizin her tarafına dikim yapıldığı zaman Türkiye'nin milli gelirine büyük katkı olacağına inanıyorum. Meyvesi, yalnız Türkiye de değil dünyanın her tarafında yükselmiş durumda. Boş dağları fıstıkçamı ile donattığımız zaman Türkiye'nin milli gelirine büyük katkısı olacağına inanıyorum. Ben bu işe 2008 yılında başladım. O günden bu güne sürekli fıstıkçamı üretiyorum. Şu anda geldiğim nokta şu. Orman idaresinden sonra Türkiye'de en büyük fıstıkçamı üreticisiyim. 80 santimden 4,5 metreye kadar fidanlar üretiyorum. Fıstıkçamını iç piyasaya verdiğim gibi Lübnan'a ve Irak'a da ihraç ediyorum. Talep çok fazla. İnsanlar, üretimi uzun süre aldığı için üretmeyi düşünmüyor. Nerdeyse tekel durumuna düştük. O kadar üreticisi azaldı. Ama benim işlerim iyi. Talep çok fazla. Gün geçtikçe de kaliteye önem veriyorum. Çok düzgün gövdeli uzun boylu fıstıkçamı yetiştirmeye gayret ediyorum. Bu işi çok severek yapıyorum" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:31 Kaynak: İHA
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