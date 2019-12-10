Emekli banka müdürü ölü bulundu

Cantürk'ün cansız bedeni, olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri yürüttükleri çalışmada, hayatını kaybeden kişinin emekli banka müdürü Necati Cantürk (71) olduğunu tespit etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, söz konusu kişinin öldüğünü belirledi.

Çakırlar Mahallesi Çakırlar Korusu önünde yerde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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