Son Dakika Haberleri: Emekli banka müdürü yol ortasında ölü bulundu
Son Dakika Güncel Emekli banka müdürü yol ortasında ölü bulundu - Son Dakika

Emekli banka müdürü yol ortasında ölü bulundu

6 saat önce

SAMSUN'da emekli banka müdürü Necati Cantürk'ün (71) cansız bedeni yol ortasında bulundu.

Emekli banka müdürü yol ortasında ölü bulundu, System.String[]

SAMSUN'da emekli banka müdürü Necati Cantürk'ün (71) cansız bedeni yol ortasında bulundu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Atakum ilçesi Çakırlar Mahallesi Çakırlar Korusu önünde meydana geldi. Yolda hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipler Necati Cantürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Cantürk'ün cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Otomobil çarptığı değerlendirilen Cantürk'ün ölüm nedeni araştırılıyor.


Atakum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ceren Özdemir'in ismi Ordu'nun en büyük şehir meydanına verildi
Manavgat'ta yalnız yaşayan Romanyalı kadın ölü bulundu Kocasının 21 kez bıçakladığı Ayşe: Ölüme terk edildim, yarım kalanı tamamlamak isterler ABD'de silahlı çatışma paniği! 1 polis yaralandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 04:25:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emekli banka müdürü yol ortasında ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]