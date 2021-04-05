Emekli bankacı, ömrünün yarısını sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesine adadı - Son Dakika

Emekli bankacı, ömrünün yarısını sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesine adadı

05.04.2021 11:25
Emekli bankacı, ömrünün yarısını sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesine adadı, System.String[]

Diyarbakır'da oturan 60 yaşındaki Ankaralı emekli bankacı Zübeyde Dayan, 30 yıldır sokak hayvanlarını besliyor.

Diyarbakır'da oturan 60 yaşındaki Ankaralı emekli bankacı Zübeyde Dayan, 30 yıldır sokak hayvanlarını besliyor.

Dayan'ın hayvan sevgisi, İstanbul'da yaşarken 30 yıl önce arkadaşının hediye ettiği 2 köpek sayesinde başladı.

İstanbul'da 20 yıl boyunca daha çok ormanlık alanda hayvanların yoğun olduğu noktalara yem ve yiyecek bırakan Dayan, 10 sene önce yerleştiği Diyarbakır'da da sokak hayvanlarıyla ilgilenmeye devam etti.

Merkez Bağlar ilçesindeki evinin bahçesine yaptığı yuvalarda kedi ve kuş besleyen Dayan, haftanın 3 günü de kentin farklı bölgelerinde belirlediği noktalardaki sokak hayvanlarına yiyecek ve su götürüyor.

Ömrünün yarısını sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesine adayan Dayan, duyarlılığından dolayı komşuları ve çevredeki vatandaşların takdirini kazanıyor.

"Kalp krizi geçirdim, hayvanlara bakamayacağım için üzülüyordum"

Dayan, AA muhabirine, yem götürdüğü noktalarda hayvanların kendisini aracından tanıdığını söyledi.

Hayvanları beslediği yerlerde çevreyi kirletmemeye özen gösterdiğini belirten Dayan, belirlediği günlerde yem vermeye gidemediği zaman huzursuz olduğunu dile getirdi.

Kedilere bir gün arayla, köpeklere ise haftada 3 gün yem verdiğini anlatan Dayan, "Kedilerin bazı bölgeleri var, orada beni bekliyorlar. Gittiğimde sesleniyorum ve hepsi geliyor. Köpekleri genelde bazı çocuklar taşlıyor, huzursuz oluyorlar, o yüzden gittiğim bölgelere döküyorum, onlar da akşam karanlıkta gelip yiyor. En az 40 köpek geliyor. Yemek koyuyorum, ertesi gün gittiğimde hiçbir şey kalmıyor." ifadelerini kullandı.

Dayan, kuşları da hiç ihmal etmediğini, onları da buğdayla beslediğini belirtti.

Özellikle kış aylarında sokak hayvanlarının çok zorluk çektiğini, yiyeceğe muhtaç olduklarını dile getiren Dayan, şunları kaydetti:

Hayvanlara yemek vermediğim zaman huzursuz oluyorum, gece uyuyamıyorum. Neredeyse gece gidip yem veresim geliyor. Tatile de gidemiyorum çünkü aklım onlarda kalıyor. Bir yıl önce kalp krizi geçirdim, hayvanlara bakamayacağım için üzülüyordum. Eşim sağ olsun yiyecek alıp onlara verdi. O zaman mutlu oldum. Hastaneden çıktıktan sonra da tekrar aynı görevime başladım. Hayvan sevgisi bambaşka bir olay. Bunu yaşayan bilir. Bana bir şey olursa sanki onlar aç kalacakmış gibi düşünüyorum."

Hayvanlara karşı duyarlı olunmasını, her kapının önüne en azından bir kap su ve yemek bırakılmasını isteyen Dayan, "İnsanlar sevmeseler dahi en azından hayvanlara zarar vermesin. Onlar da doğanın bir parçası. Onları da Allah yaratmış. Saygı duyalım, onlarla yaşamayı öğrenelim. Bazıları evde baktıkları köpekleri dışarı atıyor. Onlar da sokağa uyum sağlayamıyor. Lütfen hayvanları rahatsız etmeyelim. Bizim olduğu kadar onların da hakkı var bu dünyada yaşamaya." diye konuştu.

Komşusu Gülseren Güngördü ise Dayan'ın sokak hayvanlarında çok emeği olduğunu söyledi.

Dayan'ın hayvanları çok sevdiğini ve sürekli onlarla ilgilendiğini anlatan Güngördü, "Sabah kalkar köpek ve kedilerin yemeklerini verir. Altın günlerimiz var. O günleri bile Zübeyde Hanım'a göre ayarlıyoruz çünkü gelemiyor." ifadelerini kullandı.

Kalp Krizi, Diyarbakır, Emekli, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emekli bankacı, ömrünün yarısını sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesine adadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe taraftarının kadroda görmek istemediği kiralık oyuncular geri dönüyor Fenerbahçe taraftarının kadroda görmek istemediği kiralık oyuncular geri dönüyor Vatandaşlar aşı olmaya gelmeyince Cumhurbaşkanı yalvardı: Ne olur gelin Vatandaşlar aşı olmaya gelmeyince Cumhurbaşkanı yalvardı: Ne olur gelin Survivor yarışmacısı Yağlı Güreş Başpehlivanı İsmail Balaban'a çağrı: O yarışmadan çekilmelisin! Survivor yarışmacısı Yağlı Güreş Başpehlivanı İsmail Balaban'a çağrı: O yarışmadan çekilmelisin! Kredi çekecekler için emsal karar! Müşteriye zorla hayat sigortası yaptıran banka parayı iade edecek Kredi çekecekler için emsal karar! Müşteriye zorla hayat sigortası yaptıran banka parayı iade edecek Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken "Sapık Alihan" gözaltında Ünlü sunucu Buket Aydın, peş peşe göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Ünlü sunucu Buket Aydın, peş peşe göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri bugün yapılacak Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri bugün yapılacak Google, özel logo ile Sadri Alışık'ın doğum gününü kutladı Google, özel logo ile Sadri Alışık'ın doğum gününü kutladı
Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu kişi genç avukatı 300 bin TL dolandırdı Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu kişi genç avukatı 300 bin TL dolandırdı         
12:33
Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un proje çalışmaları tamamlandı, kısa sürede başlayacak ve kararlılıkla bitireceğiz Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un proje çalışmaları tamamlandı, kısa sürede başlayacak ve kararlılıkla bitireceğiz         
12:08
Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu         
11:55
104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisinin yankıları sürerken bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi 104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisinin yankıları sürerken bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi         
11:21
"Kulüpler neden batıyor?" sorusunun adeta cevabı oldu! 8 dakikalık performans için 10 milyon ödendi         
11:18
Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı         
11:04
Son Dakika! Yargıtay'dan emekli 104 amiralin imza attığı bildiriyle ilgili açıklama: Yargı kurumları yasalar çerçevesinde gereğini ifa edecektir Son Dakika! Yargıtay'dan emekli 104 amiralin imza attığı bildiriyle ilgili açıklama: Yargı kurumları yasalar çerçevesinde gereğini ifa edecektir         
10:35
1 gün evli kaldığı eşi tarafından dolandırılan adam yana yakıla hakkını arıyor 1 gün evli kaldığı eşi tarafından dolandırılan adam yana yakıla hakkını arıyor         
10:31
Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı         
09:59
Apartman yönetiminden tepki çeken uyarı: Köpekler ve kuryeler giremez Apartman yönetiminden tepki çeken uyarı: Köpekler ve kuryeler giremez         
09:58
Cam üzerine Şahmeran işleyen Mardinli sanatkarın ünü Avrupa'ya yayıldı Cam üzerine Şahmeran işleyen Mardinli sanatkarın ünü Avrupa'ya yayıldı         
09:58
Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti         
09:57
Tarlada bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı: İntiharlarına 'fakir kokaini' sebep olmuş Tarlada bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı: İntiharlarına 'fakir kokaini' sebep olmuş         
09:01
Mutant virüsün bir dakikada bulaşabildiğini belirten uzmanlar uyarıyor: Kalabalık ortamlarda çift maske takın Mutant virüsün bir dakikada bulaşabildiğini belirten uzmanlar uyarıyor: Kalabalık ortamlarda çift maske takın         
08:08
Baskında yakalanan kadın ikinci kattan atladı, eşinin feryatları geceye damga vurdu Baskında yakalanan kadın ikinci kattan atladı, eşinin feryatları geceye damga vurdu         
07:39
Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi         
00:31
Düğün takılarını satarak başladığı işte, 40 bin liralık sermayesini 2.5 milyona çıkardı Düğün takılarını satarak başladığı işte, 40 bin liralık sermayesini 2.5 milyona çıkardı         
11:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2021 12:54:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Emekli bankacı, ömrünün yarısını sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesine adadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei