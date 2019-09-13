Son Dakika Haberleri: Emekli başçavuşa FETÖ gözaltısı
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Emekli başçavuşa FETÖ gözaltısı

1 saat önce

Konya merkezli düzenlenen Fetuhlahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun'da emekli bir başçavuş gözaltına alındı.

Emekli başçavuşa FETÖ gözaltısı, System.String[]

Konya merkezli düzenlenen Fetuhlahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun'da emekli bir başçavuş gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atakum ilçesinde emekli başçavuş olduğu öğrenilen İ.S.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:05 Kaynak: İHA
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