Emekli başçavuşa FETÖ gözaltısı
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Konya merkezli düzenlenen Fetuhlahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun'da emekli bir başçavuş gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:05 Kaynak: İHA
Konya merkezli düzenlenen Fetuhlahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun'da emekli bir başçavuş gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atakum ilçesinde emekli başçavuş olduğu öğrenilen İ.S.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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