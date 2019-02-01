Son Dakika Haberleri: Emekli Başçavuşa Hüzünlü Veda

Emekli Başçavuşa Hüzünlü Veda

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 71 yaşında hayatını kaybeden emekli Kıdemli Başçavuş Aycan Şirintuna, askeri törenle gözyaşları arasında defnedildi.

Emekli Başçavuşa Hüzünlü Veda, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 71 yaşında hayatını kaybeden emekli Kıdemli Başçavuş Aycan Şirintuna, askeri törenle gözyaşları arasında defnedildi.

Kalp rahatsızlığı dolayısıyla bir süredir hastanede tedavi gören emekli Başçavuş Aycan Şirintuna, hayatını kaybetti. Öğle namazının ardından Gazi Ömer Bey Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Tekirdağ İl Başkanı İbrahim Keşan, askeri yetkililer, merhum Şirintuna'nın ailesi, yakınları ve ilçe sakinleri katıldı.

Eşinden hüzün dolu sözler

Emekli Başçavuş Aycan Şirintuna'nın eşi Nevriye Şirintuna ve oğlu Tunç Şirintuna, cenazede gözyaşlarına boğuldu. Nevriye Şirintuna, "Aycan'ım sen dünyanın en güzel yürekli insanıydın. Nurlar içinde yat" diyerek, eşini hüzünle uğurladı.

Askeri yetkililerin de katıldığı törende Türk bayrağına sarılı tabut, askerler tarafından cenaze aracına taşındı. Şirintuna'nın cenazesi Malkara Asri Mezarlığında toprağa verildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:48 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığından IMF İddiasına Sert Yanıt İmamoğlu'na "Sana Kafa Atmak İstiyorum" Diyen Vatandaşın Gündeme Getirdiği İntiharla İlgili Belediyeden Açıklama Geldi

Hükümetten Sezeryan Doğuma Karşı Yeni Hamle Geldi Yargının İstismarcıyla Evlenmesini Reddettiği Kızın Babası: Kızımızı Geri İstiyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 13:57:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emekli Başçavuşa Hüzünlü Veda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]