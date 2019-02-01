Emekli Başçavuşa Hüzünlü Veda

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 71 yaşında hayatını kaybeden emekli Kıdemli Başçavuş Aycan Şirintuna, askeri törenle gözyaşları arasında defnedildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 71 yaşında hayatını kaybeden emekli Kıdemli Başçavuş Aycan Şirintuna, askeri törenle gözyaşları arasında defnedildi.



Kalp rahatsızlığı dolayısıyla bir süredir hastanede tedavi gören emekli Başçavuş Aycan Şirintuna, hayatını kaybetti. Öğle namazının ardından Gazi Ömer Bey Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Tekirdağ İl Başkanı İbrahim Keşan, askeri yetkililer, merhum Şirintuna'nın ailesi, yakınları ve ilçe sakinleri katıldı.



Eşinden hüzün dolu sözler



Emekli Başçavuş Aycan Şirintuna'nın eşi Nevriye Şirintuna ve oğlu Tunç Şirintuna, cenazede gözyaşlarına boğuldu. Nevriye Şirintuna, "Aycan'ım sen dünyanın en güzel yürekli insanıydın. Nurlar içinde yat" diyerek, eşini hüzünle uğurladı.



Askeri yetkililerin de katıldığı törende Türk bayrağına sarılı tabut, askerler tarafından cenaze aracına taşındı. Şirintuna'nın cenazesi Malkara Asri Mezarlığında toprağa verildi. - TEKİRDAĞ

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