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Son Dakika Güncel EMEKLİ BAŞKOMİSER KIZINI UYURKEN ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

EMEKLİ BAŞKOMİSER KIZINI UYURKEN ÖLDÜRDÜ

6 saat önce

FATİH'te, emekli başkomiser, kızını tabancayla başından vurarak öldürdü.

EMEKLİ BAŞKOMİSER KIZINI UYURKEN ÖLDÜRDÜ, System.String[]
FATİH'te, emekli başkomiser, kızını tabancayla başından vurarak öldürdü. Olayın ardından 155 polis imdatı arayan başkomiser, olay yerine gelen polise teslim oldu.

Olay, Zeyrek Mahallesi Dülgeroğlu Sokak 20/2 numarada 10.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kızıyla birlikte yaşayan emekli başkomiser Kemal A., henüz belirlenemeyen bir nedenle,  çekyatta uyuyan kızı Nihal'i başından tabancayla vurdu. Daha sonra sokağa çıkan emekli başkomiser, 155 polis imdatı arayarak kendini ihbar etti.

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Babası tarafından sol şakağından vurulan Nihal A.(40) ağır yaralı olarak ambulansla Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Nihal A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Emekli başkomiser Kemal A., olay yerine gelen polis ekibine olayda kullandığı tabancayla birlikte teslim oldu.

Babası tarafından uyurken öldürülen Nihal A.'nın 10 yaşından bu yana bipolar bozukluk tedavisi gördüğü, yaklaşık bir ay önce de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Polis ekiplerinden detay görüntü

-Ölen kadının yakınlarından detay görüntü

-Ölen kadının yakınlarının ağlaması

-Olay yeri inceleme polisinden detay görüntü

-Daireden detay görüntü

-Apartmandan detay görüntü

-Sokaktan detay görüntüler


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:53 Kaynak: DHA
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Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
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