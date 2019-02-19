Son Dakika Haberleri: Emekli Başkomisere Fetö'den Hapis

Emekli Başkomisere Fetö'den Hapis

1 saat önce

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan emekli başkomisere 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Emekli Başkomisere Fetö'den Hapis, System.String[]
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan emekli başkomisere 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Orhan Şanal ve avukatı hazır bulundu.

Sanık Şanal savunmasında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen ve örgütün mahrem yapılanmasının yer aldığı listede, FETÖ'ye sadakati ve bağlılığı en üst düzeyde olan kişilerin bulunduğu "A5" kodu ile derecelendirildiği iddiasını kabul etmediğini belirtti.

Tanık beyanlarının asılsız olduğunu öne süren sanık Şanal, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen A.Ç, sanığı 2010 yılından itibaren tanıdığını belirterek, "Şahısla aramda herhangi bir şahsi mesele yoktur. Kendisinin FETÖ ile bağlantısı vardır. Sanık, seyrek şekilde sohbetlere katılırdı." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Şanal'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tahliyesine hükmetti.

Öte yandan, aynı mahkemede tutuksuz yargılanan sanık eski Kayseri Adliyesi Adalet Komisyonu Yazı İşleri Katip Müdürü Mahmut Sami Ö. de hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan sanığın beraatine karar verdi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:35 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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