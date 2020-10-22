Emekli Başsavcı Necdet Bayraktaroğlu Rektör Aldemir'i ziyaret etti - Son Dakika

Araştırmacı yazar, emekli Başsavcı Necdet Bayraktaroğlu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ'nün milletinin maddi ve manevi değerlerini, kültürünü tanıyan gençler yetiştirmenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Ülkesine ve milletine faydalı olmak isteyen her Türk insanı, Türk-İslam Kültüründe Yardımseverliğin önemini kavramalı. Maziden, atiye kurduğumuz köprünün zenginliklerine sahip çıkacak nesiller yetiştirmek istiyoruz. İnsan maddi birikimi ve manevi zenginliği ile bir bütündür. Milletinin merhamet ve inancını anlayarak geleceğe ışık tutan aklı ve vicdanı hür gençler, bizleri daha ileriye taşıyacaktır" dedi.

"Tarihin şeref sayfalarında yaşayan kültür değerleri ile doluyuz"

Tarihimizin, dinimizin ve kültürümüzün öğrenilmesinde, iyilik ve yardımseverlik değerlerimizin öneminin büyük olduğunu vurgulayan Araştırmacı yazar, emekli Başsavcı Necdet Bayraktaroğlu, "Türk milleti olarak, büyük ve şanlı bir tarihin şeref sayfalarında yaşayan kültür değerleri ile doluyuz. Türk tarihinde önemli bir yeri bulunan, milli ve dini hatıralarla dolu kültür değerlerimizi gün ışığına çıkarıp, kitabımla Türk insanının bilgisine sunmaya çalıştım" dedi.

Ziyaretin sonunda Necdet Bayraktaroğlu, sevgi, şefkat, gönül alma, tevazu, merhamet ve hoşgörü temalarını işleyen Türk İslam Kültüründe Yardımseverlik adlı kitabını Rektör Aldemir'e hediye etti. - AYDIN