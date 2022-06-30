Emekli bayram ikramiyeleri, 2-7 Temmuz'da hesaplara yatacak - Son Dakika
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Emekli bayram ikramiyeleri, 2-7 Temmuz'da hesaplara yatacak

30.06.2022 09:36
Emekli bayram ikramiyeleri, 2-7 Temmuz'da hesaplara yatacak

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin 2-7 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin 2-7 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında başlayan, emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emeklilere ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da Kurban Bayramı öncesi emeklilerin hesabına yatırılacak. SSK emeklileri 5-6 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz'da bayram ikramiyelerini alabilecek.

Kurban Bayramı'nın emekli bayram ikramiyeleri ödeme günleri şöyle:  4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların aylık ödeme günü; 17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022; 22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 20224 (b) (BAĞKUR) kapsamında gelir/aylık alanlara 7 Temmuz 2022,

4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü; 1 Temmuz olanlara 2 Temmuz; 2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022 tarihinde ödenecek.


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Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Güncel, Son Dakika

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