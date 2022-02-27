EMEKLİ BEKÇİNİN EVİNİN TAPUSU, ALTINLARI VE 1000 MERMİSİ ÇALINDI - Son Dakika
Üye Girişi

EMEKLİ BEKÇİNİN EVİNİN TAPUSU, ALTINLARI VE 1000 MERMİSİ ÇALINDI

27.02.2022 15:35

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yaşayan ve 3 ay önce eşiyle birlikte İstanbul'daki oğlunun yanına giden emekli mahalle bekçisi Vezir Geyik, döndüklerinde evlerinin tapusuyla birlikte yaklaşık 55 bin TL'lik altın ve tabancasına ait 1000 merminin çalındığı fark ederek, şikayette bulundu.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yaşayan ve 3 ay önce eşiyle birlikte İstanbul'daki oğlunun yanına giden emekli mahalle bekçisi Vezir Geyik, döndüklerinde evlerinin tapusuyla birlikte yaklaşık 55 bin TL'lik altın ve tabancasına ait 1000 merminin çalındığı fark ederek, şikayette bulundu. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Karlıova ilçesinde yaşayan emekli mahalle bekçisi Vezir Geyik, yaklaşık 3 ay önce eşiyle birlikte İstanbul'da yaşayan oğullarının yanına gitti. Dün Karlıova'ya dönen çift, Turgut Özal Mahallesi'ndeki evlerine girdiklerinde eşyaların dağınık ve banyo penceresinin açık olduğunu gördü. Geyik, yaklaşık 55 bin TL değerindeki altınlarının, evin tapusunun ve ruhsatlı tabancasına ait 1000 merminin çalındığını fark etti. Geyik, polise giderek şikayette bulundu.

Her yıl, kış aylarında İstanbul'da yaşayan oğlunun yanına gittiklerini söyleyen Geyik, bütün birikimlerinin çalındığını belirterek, Karlıova'ya döndük ve gördüğümüz manzara karşısında şoke olduk. Maalesef evimizi talan etmişler. Ne bulmuşsa götürmüşler. Ziynet eşyası, ev eşyası, ruhsatlı silahımın mermilerini ve kıymetli ne varsa almışlar dedi.

Polis, hırsızlık olayıyla ilgili inceleme başlattı.

EMEKLİ BEKÇİNİN EVİNİN TAPUSU, ALTINLARI VE 1000 MERMİSİ ÇALINDI
EMEKLİ BEKÇİNİN EVİNİN TAPUSU, ALTINLARI VE 1000 MERMİSİ ÇALINDI
EMEKLİ BEKÇİNİN EVİNİN TAPUSU, ALTINLARI VE 1000 MERMİSİ ÇALINDI

YORUMLAR
500
Zeytinburnu'nda yaklaşık 11 milyon TL gasp eden şüpheliler adliyeye sevk edildi Zeytinburnu'nda yaklaşık 11 milyon TL gasp eden şüpheliler adliyeye sevk edildi Emekli Tümamiral Tezeren, 'Montrö bildirisi' davasında talimatla ifade verdi Emekli Tümamiral Tezeren, 'Montrö bildirisi' davasında talimatla ifade verdi

Türk Lirası, İstanbul, Karlıova, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EMEKLİ BEKÇİNİN EVİNİN TAPUSU, ALTINLARI VE 1000 MERMİSİ ÇALINDI - Son Dakika


Son Dakika
15:07 Deodorant şişeli tecavüz davasında karar çıktı! HTS kayıtları tüm gerçeği ortaya döktü
14:41 Jim Carrey, Ukraynalı çocukların fotoğraflarını görünce çok sinirlendi!
14:38 Fenerbahçeliler'in hayallerini süslüyor! Deneyimli hoca Bielsa, Leeds'ten ayrıldı
14:25 İnşaat işçisinin feci ölümü! Asansör boşluğu sonunu getirdi
14:23 Doğu Avrupa'dan, Ukrayna'ya işgal başlatan Rusya'ya tepki! Hava sahalarını kapattılar
14:21 Ukrayna'yı işgal için Rusya'ya destek veren Çeçen general Magomed Tuşayev hayatını kaybetti!
14:08 Romantik Kenan, Beren Saat'in doğum günü için şarkı yazdı!
13:08 Uluslararası Judo Federasyonu, Putin'in başkanlığını askıya aldı!
12:52 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus konvoyunun vurulma anını yayınladı!
12:40 Futbolcular gitti ama o kaldı! Shakhtar'ın İtalyan hocası ekibiyle birlikte Ukrayna'dan ayrılmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 15:42:37. #1.11#
SON DAKİKA: EMEKLİ BEKÇİNİN EVİNİN TAPUSU, ALTINLARI VE 1000 MERMİSİ ÇALINDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement