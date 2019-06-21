Son Dakika Haberleri: Emekli bekçiye polisten kaçak içki operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Emekli bekçiye polisten kaçak içki operasyonu

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde emekli bekçi, kaçak içkilerle yakalandı.

Emekli bekçiye polisten kaçak içki operasyonu, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde emekli bekçi, kaçak içkilerle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit KOM Grup Amirliği görevlileri, 'Gümrük Kaçağı Alkol Ticareti'ni önlemeye yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında aldıkları istihbarat sonucu şüpheli bir kişinin İzmir'den Edremit'e otobüs ile kaçak içki getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Edremit otogarında şüpheli şahıstan 36 şişe bandrolsüz ve üzerinde 'Tekirdağ Rakısı' ibaresi bulunan alkollü içki şişesi ele geçirildi. Emekli bekçi olduğu öğrenilen M.T. isimli kişi gözaltına alındı. Tahkikatın sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:04 Kaynak: İHA
İzmir, Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tacizle suçladığı eniştesini öldüren kadına haksız tahrik ve iyi hal indirimi Torbalı Zeytin Kolonyası, 70 ülkeye ihraç ediliyor Ankara'da feci kaza! 1,5 aylık bebek oracıkta öldü Köprü üzerinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 3 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 17:06:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emekli bekçiye polisten kaçak içki operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]