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Emekli berber Habib-i Neccar Camisi'nin ahşap minyatürünü yaptı - Son Dakika

Emekli berber Habib-i Neccar Camisi'nin ahşap minyatürünü yaptı

10.02.2022 11:09

Hatay'da yaşayan emekli berber Hasan Bedi Belli, Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nin ahşap minyatürünü yaptı.

Hatay'da yaşayan emekli berber Hasan Bedi Belli, Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nin ahşap minyatürünü yaptı.

Kovid-19 sebebiyle 2 yıl önce emekliliğe ayrılan 62 yaşındaki Belli, evini atölyeye çevirerek torunlarına oyuncak yapmaya karar verdi.

Bu sırada elindeki malzemelerle Hatay'ın tarihi binalarının minyatürlerini yapmaya başlayan Belli, Habib-i Neccar Camisi üzerinde de çalıştı.

Belli, Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nin minyatürünü ahşap malzemelerle yaptı.

Yaklaşık 3,5 ay cami minyatürü üzerinde çalışan Belli, 10 kilogram ağırlığında ve 90 santimetre uzunluğundaki eserini ortaya çıkardı.

"Amacım Hatay'a kültürel ve turistik katkı sağlamak"

Hasan Bedi Belli, AA muhabirine, minyatürün yapım aşamasında camiyi defalarca ziyaret ettiğini ve her açıdan fotoğrafladığını söyledi.

Meşakkatli çalışmasının sonucunda caminin minyatürünü ortaya çıkardığını aktaran Belli, "Pandemide herkes gibi ben de eve kapandım. O sıra torunlarıma bir oyuncak yapmak istedim, başta kamışlarla başladım ondan sonra da ağaç evlere merak sardım. Doğada bulunan malzemeler neyse onlarla çalıştım. Tarihçi dostumun da tavsiyesiyle Hatay'ın tarihi binalarının minyatürlerini yapmaya başladım. Amacım Hatay'a kültürel ve turistik katkı sağlamak." diye konuştu.

Eserini müzeye bağışlamaya hazır

Belli, Habib-i Neccar Camisi'nin tarihi ve dini açıdan çok önemli olduğunu, minyatürü yaparken tüm iç detayları da düşündüğünü anlatan Belli, "İmamın kürsüsünden içerideki halıya kadar özenle çalışma yaptım. Cami minyatüründe yaklaşık 70 pencere var, bu kadar küçük parçaları pencere haline getirebilmek bayağı bir zamanımı aldı ama değdi." ifadelerini kullandı.

Belli, isminin eserine yazılması kaydıyla minyatürü bir müzede sergilenmesi için bağışlamaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Emekli berber Habib-i Neccar Camisi'nin ahşap minyatürünü yaptı
Emekli berber Habib-i Neccar Camisi'nin ahşap minyatürünü yaptı
Emekli berber Habib-i Neccar Camisi'nin ahşap minyatürünü yaptı
Emekli berber Habib-i Neccar Camisi'nin ahşap minyatürünü yaptı

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Emekli, Hatay, Cami, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emekli berber Habib-i Neccar Camisi'nin ahşap minyatürünü yaptı - Son Dakika


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