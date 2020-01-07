Emekli binbaşı ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Emekli binbaşı ölü bulundu - Son Dakika

Emekli binbaşı ölü bulundu

6 saat önce

Aydını'n Didim ilçesinde, yalnız başına atıl bir araçta yaşayan 64 yaşındaki emekli binbaşı birikintisinde ölü bulundu.

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Aydını'n Didim ilçesinde, yalnız başına atıl bir araçta yaşayan 64 yaşındaki emekli binbaşı birikintisinde ölü bulundu.


Olay; Cumhuriyet Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi giriş yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yaklaşık 10 yıl önce ilçeye gelen ve eşinden boşanmış olduğu öğrenilen 64 yaşındaki emekli binbaşı Adnan Takava, sanayi sitesinde atıl bir araçta yaşamaya başladı.


Alkol kullandığı da ileri sürülen Takava, dün gece saatlerinde sanayi sitesinin girişindeki su birikintisine düşerek, bir daha kalkamadı. Sabah işyerlerini açmak üzere sanayiye gelen esnaflar tarafından bulunan yaşlı adamın durumuyla ilgili olarak sağlık ekiplerine ve polise bilgi verildi. Didim emniyetince yapılan incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - AYDIN

Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:31 Kaynak: İHA
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