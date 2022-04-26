Emekli Binbaşılar Zam Talebiyle Ankara'da Eylem Yaptı: "Binbaşı Rütbesinden Ayrılan Emekli Bir Subayın Aldığı Ücret Açlık Sınırında" - Son Dakika
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Emekli Binbaşılar Zam Talebiyle Ankara'da Eylem Yaptı: "Binbaşı Rütbesinden Ayrılan Emekli Bir Subayın Aldığı Ücret Açlık Sınırında"

26.04.2022 17:23

Emekli binbaşılar, maaşlarının artırılması talebiyle Ankara’da eylem yaptı. Emekli Binbaşılar Platformu Genel Başkanı Fatih Çakırtaş, “Şu anda, binbaşı rütbesinden ayrılan emekli bir subayın aldığı ücret, TÜİK verilerine göre söylüyorum, açlık sınırında bir maaştır. Bu bir haksızlıktır, ilgili kademelere iletilmiştir fakat tedbir alınamıyor. 2002 senesinde bir çalışma yapıldı, bu çalışmada biz hariç bırakıldık. Bu ülkenin en büyük fedakârlıklarını yapmış insanlarız. Biz, bir iyileştirme için burada değiliz; maruz kaldığımız haksızlığın, adaletsizliğin düzeltilmesi için buradayız” dedi.

Emekli binbaşılar, maaşlarının artırılması talebiyle Ankara'da eylem yaptı. Emekli Binbaşılar Platformu Genel Başkanı Fatih Çakırtaş, "Şu anda, binbaşı rütbesinden ayrılan emekli bir subayın aldığı ücret, TÜİK verilerine göre söylüyorum, açlık sınırında bir maaştır. Bu bir haksızlıktır, ilgili kademelere iletilmiştir fakat tedbir alınamıyor. 2002 senesinde bir çalışma yapıldı, bu çalışmada biz hariç bırakıldık. Bu ülkenin en büyük fedakarlıklarını yapmış insanlarız. Biz, bir iyileştirme için burada değiliz; maruz kaldığımız haksızlığın, adaletsizliğin düzeltilmesi için buradayız" dedi.

Emekli Binbaşılar Platformu üyeleri, makam görev tazminatı ve emekli maaşlarında iyileştirme yapılması talebiyle bugün Ulus Meydanı'nda bir araya geldi. Ellerinde "Rütbenin onuru", "Hak ihlaline son", Özlük haklarında eşitlik", "Kahramanlara vefa", "Devlet mağdur etmez" yazılı dövizler taşıyan emekli binbaşıların eylemine, Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de katıldı. Türkiye Emekli Subaylar Derneği'nin de destek verdiği açıklamada, ilk sözü Emekli Binbaşılar Platformu Başkanı Fatih Çakırtaş aldı. Çakırtaş, şunları söyledi:

"Emekli binbaşılar olarak bir haksızlıkla karşı karşıyayız. Şu anda halkımızın da çektiği birçok sıkıntı var, biliyoruz. Biz de mağduruz, bunu toplumun bilmesi açısından bu açıklamayı yapıyoruz. Cumhuriyet tarihinde ilk kez emekli subayların basın açıklamasına şahit oluyorsunuz. Binbaşı rütbesi, aynı albay, yarbay rütbesi gibi bir üst subay rütbesidir. Son 20 yıllık süreç içerisinde ihmal edilmiş birçok haklarımız var, bu hakların verilmemesi dolayısıyla çok büyük mağduriyetler yaşanmaktadır. TBMM içerisinde birçok makam ile görüştük; kimisi anladı, kimisi anlamadı, kimisi anlamak istemedi ve sonunda buraya geldik.

"ŞU ANDA BİNBAŞI RÜTBESİNDEN AYRILAN EMEKLİ BİR SUBAYIN ALDIĞI ÜCRET AÇLIK SINIRINDA BİR MAAŞTIR"

Subay, halkın çocuklarıdır; yaptığımız tahsil, savaş sanatıdır. Bir ordunun en büyük özelliği caydırıcılıktır. Şu anda, binbaşı rütbesinden ayrılan emekli bir subayın aldığı ücret, TÜİK verilerine göre söylüyorum, açlık sınırında bir maaştır. Bu bir haksızlıktır, ilgili kademelere iletilmiştir fakat tedbir alınamıyor. 2002 senesinde bir çalışma yapıldı, bu çalışmada biz hariç bırakıldık. Bu ülkenin en büyük fedakarlıklarını yapmış insanlarız. Biz, bir iyileştirme için burada değiliz; maruz kaldığımız haksızlığın, adaletsizliğin düzeltilmesi için buradayız. Yetkili makamlardan tedbir almalarını bekliyoruz."

"102 YILLIK MECLİS TARİHİNDE EN KAPSAMLI ÇALIŞMALARI YAPTIĞIMI SÖYLEYEBİLİRİM"

Mehmet Ali Çelebi ise şöyle konuştu:

"20 yıldır devam eden bir sorun. Bütün güvenlik güçlerimiz için 102 yıllık Meclis tarihinde en kapsamlı çalışmaları yaptığımı söyleyebilirim. Elimizden geleni yapıyoruz. Sizler adına iki kanun teklifi verdik, soru önergesi ve araştırma önergesi de verilmiştir. Tüm kanallar zorlanmaktadır bu konuda. İçiniz müsterih olabilir, elimizden geleni yapıyoruz. Binbaşılarımızın durumu nedir? Birinci temel sorun makam görev tazminatı. Üst subaylarımıza verilen makam tazminatı üst subay olan binbaşımıza verilmiyor. İkinci ise maaş adaletsizliği, emekli maaşı adaletsizliği. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. TBMM'ye, devlet büyüklerine milletvekili olarak, bir teğmen olarak seslenmek istiyorum: Binbaşılarımızın mağduriyeti en öncelikli mağduriyettir. Daha sonra uzman erbaşlardan yukarı kademelere kadar sorunlar vardır. Sizin sesiniz olmaya devam edeceğimi söylüyorum."

Emekli Binbaşılar Zam Talebiyle Ankara'da Eylem Yaptı: Binbaşı Rütbesinden Ayrılan Emekli Bir Subayın Aldığı Ücret Açlık Sınırında
Emekli Binbaşılar Zam Talebiyle Ankara'da Eylem Yaptı: Binbaşı Rütbesinden Ayrılan Emekli Bir Subayın Aldığı Ücret Açlık Sınırında
Emekli Binbaşılar Zam Talebiyle Ankara'da Eylem Yaptı: Binbaşı Rütbesinden Ayrılan Emekli Bir Subayın Aldığı Ücret Açlık Sınırında
Emekli Binbaşılar Zam Talebiyle Ankara'da Eylem Yaptı: Binbaşı Rütbesinden Ayrılan Emekli Bir Subayın Aldığı Ücret Açlık Sınırında

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Emekli Binbaşılar Zam Talebiyle Ankara'da Eylem Yaptı: 'Binbaşı Rütbesinden Ayrılan Emekli Bir Subayın Aldığı Ücret Açlık Sınırında' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emekli Binbaşılar Zam Talebiyle Ankara'da Eylem Yaptı: "Binbaşı Rütbesinden Ayrılan Emekli Bir Subayın Aldığı Ücret Açlık Sınırında" - Son Dakika
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