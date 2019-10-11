Son Dakika Haberleri: Emekli binbaşılardan Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için dilekçe
Son Dakika Güncel Emekli binbaşılardan Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için dilekçe

Emekli binbaşılardan Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için dilekçe

1 saat önce

Bursa'da emekli binbaşılar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için dilekçe verdi.

Emekli binbaşılardan Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için dilekçe, System.String[]

Bursa'da emekli binbaşılar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için dilekçe verdi.

Emekli hava binbaşı Ahmet Emin Sarper (76), piyade kıdemli binbaşı Bülent Plevne (64), topçu kıdemli Binbaşı Ayhan Adak (61) ve emekli öğretmen Kazım Çetin (59), Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan harekata destek olmak istedi.

Bunun üzerine emekli binbaşılar ve bir emekli öğretmen, Nilüfer Askerlik Şubesi'ne giderek, harekata katılmak istediklerini belirten dilekçe verdi.

Emekli topçu kıdemli binbaşı Adak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1998'de emekli olduğunu, Emekli Binbaşılar Platformu Güney Marmara ve Marmara Şubesi'nin başkan yardımcısı olduğunu söyledi.

Üç arkadaşıyla Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için talepte bulunduklarını belirten Adak, "Biz, mesleğe başladığımızda görev heyecanıyla doluyduk. Böyle günlerde tekrar aynı heyecanı yaşıyoruz." dedi.

Adak, TBMM'nin milletin iradesinin tecelli ettiği yer olduğunu ifade ederek, "Milletin kararını asker, uygulamak zorundadır. Biz koltuğumuzda boş oturacağımıza bilgi ve tecrübemizden faydalanılması için heyecanımızı dile getirdik. Böyle günler, bizim için milli gündür." diye konuştu.

"Her an göreve hazırız." diyen Adak, gençlere örnek olmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:28 Kaynak: AA
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