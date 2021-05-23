Emekli bölge müdür yardımcısından Filistinliler için şiir - Son Dakika

Emekli bölge müdür yardımcısından Filistinliler için şiir

23.05.2021 15:11
Emekli bölge müdür yardımcısından Filistinliler için şiir, System.String[]

Van'da yaşayan emekli bölge müdür yardımcısı Muhyettin Polat, İsrail yönetiminin Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği katliamdan etkilenerek duygularını şiire döktü.

Van'da yaşayan emekli bölge müdür yardımcısı Muhyettin Polat, İsrail yönetiminin Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği katliamdan etkilenerek duygularını şiire döktü.

Uzun yıllar devlet kurumlarında yöneticilik yapan ve halen Van Yüzüncü Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde akademik çalışmaları devam eden Muhyettin Polat, İsrail güçlerinin zülüm ve katliamına maruz kalan Filistinlilerin acılarını 'Şu aydınlık dünyada bahtı kara Filistin' başlığıyla mısralara döktü. Şiirinde Yahudilerin hainliğini ve Hazreti Yakup ile Hazreti Yusuf ve diğer peygamberlere yaptıkları kötülükleri de dile getirip Kur'an-ın beyanıyla lanete uğradığını vurgulayan Polat, Filistinliler için zaferin yakın olduğunu dile getirdi.

"Şu aydınlık dünyada bahtı kara Filistin

Kamu alem gülerken sen ağlama Filistin

Gece bitmek üzere güneş doğar Filistin

Gözlerine kan dolmuş bir gülümse Filistin

Yahudiler haindir Yakup'u da üzdüler

Kardeşleri Yusuf'u bir kuyuya attılar

Bununla yetinmeyip köle diye sattılar

Kur'an'ın beyanıyla lanete uğradılar

Gözler görmek istemez kanı dökülen çocuk

Çığlıkları yükselen sedyede rengi soluk

Cesedi param parça kanları oluk oluk

Yarası çok derindir alamıyor bir soluk

Dillerinde şehadet parmakları havada

Tekbirlere karışır iniltiler bir anda

Ruhlar cennete varır cesetler musallada

Kanlı dilekçeleri şu an Arş-ı alada

Zulmün perdesi zayıf, yırtılır bir gün elbet

Annelerin feryadı son bulur bir gün elbet

Şu cani Yahudiler tarumar olur elbet

Yas-u matem yakışmaz zafer yakındır elbet

Öyle bir gün gelir ki Yahudiler kaçacak

Taşlar ile ağaçlar onları almayacak

Gamlı kederli günler hep geride kalacak

Yaralar unutulur şehitler hep gülecek" - VAN

Emekli bölge müdür yardımcısından Filistinliler için şiir

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Emekli bölge müdür yardımcısından Filistinliler için şiir - Son Dakika


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