Emekli çift evlerinde başlarından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

Emekli çift evlerinde başlarından vurulmuş halde bulundu

22.03.2021 18:35
Emekli çift evlerinde başlarından vurulmuş halde bulundu, System.String[]

Adana'da yaşayan emekli Fevzi-Elif Atay çifti, evlerinde başlarından vurularak öldürülmüş olarak bulundu. Çiftin akrabaları acı manzara karşısında yıkılırken, polis ekipleri olayın aydınlatılması için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Tümenli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Adana İl Sağlık Müdürlüğünden emekli Mehmet Fevzi Atay ve emekli öğretmen eşi Elif Atay çiftinden haber alamayan akrabaları öğleden sonra evlerine gitti. Ancak kapıya vurmalarına rağmen kimse cevap vermeyince akrabaları, jandarmaya haber verdi.

BAŞLARINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDULAR

Olay yerine gelen ekipler, eve girdiğinde karı-kocayı başlarından vurulmuş halde buldu. Jandarma ekipleri, olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. Jandarma olay yeri ekipleri ise evde parmak izi ve delil çalışması topladı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından karı kocanın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Emekli çift evlerinde başlarından vurulmuş halde bulundu

Cinayet, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emekli çift evlerinde başlarından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika


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