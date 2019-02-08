Son Dakika Haberleri: Emekli Çiftin Ev Hayalini "Çalan" Hırsız Tutuklandı

Emekli Çiftin Ev Hayalini "Çalan" Hırsız Tutuklandı

1 saat önce

Kırıkkale'de, emekli çiftin ev almak için biriktirdiği 400 bin lira ile 50 bin lira değerindeki ziynet eşyasının bulunduğu çantayı gasbettiği iddiasıyla aranan zanlı, Ankara'da yakalandı.

Emekli Çiftin Ev Hayalini
Kırıkkale'de, emekli çiftin ev almak için biriktirdiği 400 bin lira ile 50 bin lira değerindeki ziynet eşyasının bulunduğu çantayı gasbettiği iddiasıyla aranan zanlı, Ankara'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, emekli doktor İrfan G. ve emekli öğretmen eşi Bircan G'nin, ev almak için biriktirdikleri 400 bin lira ile 50 bin lira değerindeki ziynet eşyasını, 15 Ocak'ta Hürriyet Caddesi'ndeki bir banka önünde gasbeden şüphelinin Ankara'da olduğunu belirledi.

Şüpheli Yücel B, Sincan ilçesinde kaldığı müstakil evin çatısında gizlenirken yakalandı.

Kırıkkale'ye getirilen Yücel B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:41 Kaynak: AA

Kırıkkale, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dansçı Olarak Getirilip, Konsomatrislik Yaptırılan Yabancı Uyruklu 66 Kadın Kurtarıldı Kılıçdaroğlu Maltepe'de Hemşehrisini Aday Gösterdi, İlçe Örgütü Ankara'ya Doğru Yürüyüşe Geçti

Nantes, 9 Numarayı Emekli Etti Şule Çet'in Ölmeden Önce Plazadaki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 19:25:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emekli Çiftin Ev Hayalini "Çalan" Hırsız Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]