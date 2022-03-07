Emekli çiftin parasını çalan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Emekli çiftin parasını çalan şüpheli adliyeye sevk edildi

07.03.2022 18:24

Emekli çiftin parasını çalan şüpheli adliyeye sevk edildi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde emekli çiftin yaşadığı eve girerek yaklaşık 60 bin TL altın ve parayı çalan hırsızlık şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emekli çiftin parasını çalan şüpheli adliyeye sevk edildi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde emekli çiftin yaşadığı eve girerek yaklaşık 60 bin TL altın ve parayı çalan hırsızlık şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay ilçeye bağlı Kışla Mahallesi Kültür Sokak üzerinde geçtiğimiz Cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre demir çelik fabrikalarından emekli İsmet Koç ile Ayşe Koç tarlada çalışmak üzere sabah saatlerinde evden ayrıldı. Bir süre sonra eve gelen Ş.C. ise kapıyı kartla açarak evde bulunan altın, Nakit para ve çocukların kumbaralarındaki bozuk paraları alarak mahalleden ayrıldı. Eve geldiğinde kumbaraların yerde ve bozuk paraların dağılmış halde olduğunu gören Koç çifti evdeki nakit parayı ve altınları kontrol ettiklerinde yerinde olmadıklarını fark ederek polise haber verdi. Polis ekipleri civardaki güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek hırsızlık şüphelisinin eşkalini belirleyip kimliğini belirledi. Polis ekipleri şüphelinin yaşadığı ilçeye bağlı Topallı Köyü'ne giderek kendisini gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada toplamda 27 bin 540 TL ele geçirdi. Şüphelinin altınları Alaplı ilçesindeki bir kuyumcuda bozdurduğu ve paranın bir miktarını harcadığı öğrenildi. Daha önceden de hırsızlık suçundan kaydı bulunan şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılıktaki sorgusu sürüyor.

Emekli çiftin parasını çalan şüpheli adliyeye sevk edildi
Emekli çiftin parasını çalan şüpheli adliyeye sevk edildi
Emekli çiftin parasını çalan şüpheli adliyeye sevk edildi
Emekli çiftin parasını çalan şüpheli adliyeye sevk edildi
Emekli çiftin parasını çalan şüpheli adliyeye sevk edildi

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Türk Lirası, Zonguldak, Ereğli, Emekli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emekli çiftin parasını çalan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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