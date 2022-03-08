Emekli çiftin parasını çalan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Emekli çiftin parasını çalan şüpheli adliyeye sevk edildi

08.03.2022 00:57
Emekli çiftin parasını çalan şüpheli adliyeye sevk edildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde emekli çiftin yaşadığı eve girerek yaklaşık 60 bin TL altın ve parayı çalan şahıs adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde emekli çiftin yaşadığı eve girerek yaklaşık 60 bin TL altın ve parayı çalan şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, ilçeye bağlı Kışla Mahallesi Kültür Sokak üzerinde geçtiğimiz cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, demir çelik fabrikalarından emekli İsmet Koç ile Ayşe Koç tarlada çalışmak üzere sabah saatlerinde evden ayrıldı. Bir süre sonra eve gelen Ş.C., kapıyı kartla açarak evde bulunan altın, nakit para ve çocukların kumbaralarındaki bozuk paraları çalarak kaçtı. Eve geldiğinde kumbaraların yerde ve bozuk paraların dağılmış halde olduğunu gören Koç çifti, evdeki nakit parayı ve altınları kontrol ettiklerinde yerinde olmadığını fark ederek polise haber verdi. Polis ekipleri civardaki güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek hırsızlık şüphelisinin eşkalini ve kimliğini belirledi. Polis ekipleri, şüpheliyi yaşadığı ilçeye bağlı Topallı köyünde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada toplam 27 bin 540 TL ele geçirildi. Şüphelinin altınları Alaplı ilçesindeki bir kuyumcuda bozdurduğu ve paranın bir miktarını harcadığı öğrenildi. Daha önceden de hırsızlık suçundan kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılıktaki sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK

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Türk Lirası, Zonguldak, Ereğli, Emekli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emekli çiftin parasını çalan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emekli çiftin parasını çalan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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