Emekli deniz subayı Anadolu'da ayak basmadık yer bırakmayacak - Son Dakika

Kocaeli'de yaşayan 65 yaşındaki emekli Deniz Binbaşı Hüseyin Kaya, "uzun soluklu" yürüyüşlerle Türkiye'yi adım adım geziyor.

Emekliliğinin ardından bir süre de ticari gemilerde kaptanlık yapan Kaya, denizde geçen 20 yıla 78 ülke sığdırdı.

Denizde neredeyse karaya ayak basmadan geçen çalışma hayatının ardından bu hasretini gidermek için doğa yürüyüşleri yapmaya başladı.

Yürüyüş serüvenine 2017 yılında başlayan Kaya, "Yürü babam yürü" sloganıyla Anadolu'da ayak basmadık yer bırakmak istemiyor.

Şimdiye kadar Değirmendere'den Antalya, Trakya ve Gelibolu Yarımadası'na yürüyüş gerçekleştiren Kaya, mayısta başlatacağı yeni yürüyüş rotasıyla 1200 kilometre yol kat etmeyi hedefliyor.

Kaya, eşyalarını taşımak için arkadaşının yaparak Türk bayrağıyla donattığı ve "Yaren" adını verdiği el arabası eşliğinde yürüyüşlerini sürdürüyor.

Haftanın 4 günü Değirmendere tepelerinde küçük yürüyüşlerle formda kalmaya çalışan Kaya, mayıs ayında Konya'dan başlayıp Adana, Gaziantep, Antakya ve İskenderun'a yürümeyi planlıyor.

Atatürk Barajı etrafındaki köyler, Diyarbakır, Batman, Midyat, Mardin ve köyleri, Van Gölü ve çevresi olmak üzere gelecek yıl 70 günlük yürüyüş planı bulunan Kaya, 2022'de de Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Malatya ve Elazığ'ı yürüyüş rotasına dahil etmek istiyor.

"Yürüyüş yapmak dayanıklılık ve sabır gerektiriyor"

Hüseyin Kaya, AA muhabirine, emekli olduktan sonra macera arayışıyla doğa yürüyüşlerine başladığını söyledi.

Zamanla kısa mesafeli yürüyüşlerin yetersiz kaldığını dile getiren Kaya, kendisine rota oluşturduğunu ve ilk uzun soluklu yürüyüşünü Adana'ya yaptığını anlattı.

Kaya, yürüyüş yapmanın dayanıklılık ve sabır gerektirdiğini vurgulayarak, "Yola çıktığın zaman geri dönme şansın yok, bitireceksin. Tepeye çıktık, öbür yoldan döneyim. Yok öyle bir şey. Bitecek o yol." dedi.

Hedef kitlesinin 10-15 yaş arası çocuklar olduğunu vurgulayan Kaya, "Onların bir sürü sorusu var. O sorulara bir seyyah, gezgin olarak doğru cevap verdiğimiz zaman çocuklar daha çok okumaya, araştırmaya yöneliyor. En azından meraklarını gideriyorlar. Enteresan yerler, kişiler, köyler, çocuklar tanıdım." ifadesini kullandı.

Kaya, 45 gün süren 800 kilometrelik Trakya yürüyüşünde Çanakkale Şehitler Abidesi'ne de gittiğini, şehit isimlerinin yazılı olduğu bölümde büyük dedesinin adını görünce heyecanlandığını anlattı.

"Destek olursa Anadolu'yu daha fazla dolaşırım"

Yürüyüşlerinin masraflı olmadığını dile getiren Kaya, "En büyük sıkıntım destek bulamamak. Yemek ya da duş almak istersem kamu misafirhanelerinde konaklama masrafım var. Kamu ya da özel kuruluşlar küçük sponsorluklar yaparsa senede 2 değil de 6 ay, daha fazla Anadolu'yu karış karış yürüyerek dolaşırım. Bu yürüyüşler sayesinde çok arkadaşım oldu, çok kişilerle tanıştım. Hala görüştüğüm insanlar var." diye konuştu.

Kaya, yürüyüşlerini kültürel amaçlı yaptığını aktararak, "Gezmek derken, kültürel açıdan gezmek. Kendimi tatmin etmek için değil, gördüklerimizi insanlara anlatabilmek için gezeceğiz. Sadece yürüyeyim istemiyorum, insanlara bir şeyler anlatabilmek istiyorum." dedi.

Yürüyüşe çıkmadan önce sağlık kontrollerini yaptırdığını belirten Kaya, ilaçlarını ve ilk yardım ekipmanlarını yanından ayırmadığını sözlerine ekledi.