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Son Dakika Güncel EMEKLİ DENİZ SUBAYI İNTİHAR ETTİ

EMEKLİ DENİZ SUBAYI İNTİHAR ETTİ

42 dakika önce

Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul Dha Kadıköy'de emekli deniz subayı beylik tabancasıyla intihar etti.

EMEKLİ DENİZ SUBAYI İNTİHAR ETTİ, System.String[]

Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul Dha

Kadıköy'de emekli deniz subayı beylik tabancasıyla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay, Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Lütfiye Sokak üzerinde bulunan 13 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Binaya 3 ay önce eşi ve oğluyla birlikte taşındığı öğrenilen emekli deniz subayı Coşkun Özcan(71), beylik tabancasıyla intihar etti. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Coşkun Özcan'ın cesedi savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerindeki sağlık ekipleri

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Olayın yaşandığı bina

-genel ve detay


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:09 Kaynak: DHA
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