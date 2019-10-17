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Emekli deniz subayı intihar etti

22 dakika önce

Gamze ŞİMŞEK İstanbul DhaKadıköy'de emekli deniz subayı beylik tabancasıyla intihar etti.

Gamze ŞİMŞEK İstanbul Dha

Kadıköy'de emekli deniz subayı beylik tabancasıyla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay, Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Lütfiye Sokak üzerinde bulunan 13 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Binaya 3 ay önce eşi ve oğluyla birlikte taşındığı öğrenilen emekli deniz subayı Coşkun Özcan(71), beylik tabancasıyla intihar etti. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Coşkun Özcan'ın cesedi savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek.

Emekli deniz subayı intihar etti

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:23 Kaynak: DHA
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