Emekli Diplomat Özdemir'den Davutoğlu ve ailesinin 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildiği... - Son Dakika

Emekli Diplomat Özdemir'den Davutoğlu ve ailesinin 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildiği...

Emekli Diplomat Vahit Özdemir, Sabık Başbakan Davutoğlu başlığı ile yayınladığı açık mektubunda, "15 Temmuz hain darbe girişiminden kısa bir süre önce Mayıs 2016'da eşiniz ve kızınız Umre'ye Cidde'ye gittiler mi?

Emekli Diplomat Özdemir'den Davutoğlu ve ailesinin 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildiği..., System.String[]

Emekli Diplomat Vahit Özdemir, Sabık Başbakan Davutoğlu başlığı ile yayınladığı açık mektubunda, "15 Temmuz hain darbe girişiminden kısa bir süre önce Mayıs 2016'da eşiniz ve kızınız Umre'ye Cidde'ye gittiler mi? Eşiniz ve kızınız Cidde'deki bayanlara 'yakında Türkiye karışacak ve kan gövdeyi götürecek' dediler mi demediler mi?" sorularını yöneltti.


Emekli Diplomat Özdemir, "Sabık Başbakan" başlığı ile kaleme aldığı açık mektupta, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında ciddi iddialarda bulundu. Özdemir, mektubunda Davutoğlu ailesinin, FETÖ'nün darbe girişiminden önceden haberi olduğu imasında bulunarak, "15 Temmuz hain darbe girişiminden kısa bir süre önce Mayıs 2016'da eşiniz ve kızınız Umre'ye Cidde'ye gittiler mi? Eşiniz ve kızınız Cidde'deki bayanlara 'yakında Türkiye karışacak ve kan gövdeyi götürecek' dediler mi demediler mi?" sorularını yöneltti. Emekli Özdemir'in açık mektubunun tam metni şöyle:


"Sabık Başbakan Davutoğlu,


Henüz kamuoyu tarafından tanınmadığınız bir dönemde, sizi Başbakanlık Başdanışmanlığına kim tayin etti? 2009 yılında Meclis dışından sizi Dışişleri Bakanlığına kim atadı? 2011 yılında Konya'dan milletvekili seçilmenizi kim sağladı?


2011 seçimlerinden sonra tekrar sizi Dışişleri Bakanlığına ve akabinde Başbakanlığa kim atadı?


Başbakanlık Başdanışmanlığına atadığınız ve daha sonra milletvekili seçilmesini sağladığınız eski öğrenciniz Ali Sarıkaya, Başbakanlık uçağını Ankara-İstanbul-Ankara arasında dolmuş gibi kullandı mı kullanmadı mı?


Başdanışmanınız Ali Sarıkaya'yı Kültür ve Turizm Bakanı olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza empoze ettiniz mi etmediniz mi?


Sayın Cumhurbaşkanımız Ali Sarıkaya'nın Kültür ve Turizm Bakanlığını veto etti mi etmedi mi?


Başdanışmanınız Ali Sarıkaya'nın referansı olan üç Konsolosun, Cidde Başkonsolosluğundan, FETÖ'cü oldukları için KHK ile işten atıldıklarını biliyor musunuz?


15 Temmuz hain darbe girişiminden kısa bir süre önce Mayıs 2016'da eşiniz ve kızınız Umre'ye Cidde'ye gittiler mi?


Eşiniz ve kızınız Cidde'deki bayanlara 'yakında Türkiye karışacak ve kan gövdeyi götürecek' dediler mi demediler mi?


Yetkileri olmadığı halde sahte sicil raporları tanzim eden üç bürokratınızın yargılanmasına neden izin vermediniz?


Meclis dışından Dışişleri Bakanlığına atanır atanmaz" yaptığınız ilk icraat sahte sicil doldurduğu mahkeme kararıyla sabit olan bürokratı neden genel müdürlüğe atadınız?


Hacı adaylarını toplayarak hava limanında bırakıp kaçan zat-ı muhterem kimdir ve tanıyor musunuz?


Havalimanında kaderlerine terk edilen gariban hacı adaylarını hacca devrin Bağcılar Belediye Başkanı Feyzullah Kıyıklık gönderdiğini biliyor musunuz bilmiyor musunuz?


2011 genel milletvekili seçimlerinden sonra Ak Parti Genel Başkanı ve Başbakanı olabileceğinizi Avustralya'dan size bakanlık içi mesajla bildiren kimdir?


Sayın Başbakanımızdan habersiz ve izinsiz olarak FETÖ elebaşını Pensilvanya'da neden ziyaret ettiniz?


Sayın Cumhurbaşkanımız elinizden tutmasaydı; Başbakanlık Başdanışmanı, Meclis dışından Dışişleri Bakanı, Konya Milletvekili, tekrar Dışişleri Bakanı ve Başbakan olabilir miydiniz?


Komşularla 'sıfır sorun' diye bir fikir ortaya attığınız ve sayenizde kavga etmediğimiz komşu kaldı mı, kalmadı mı?


Yüzlerce FETÖ'cüyü Dışişleri Bakanlığı'nın sınav sistemini değiştirerek diplomat olmalarını sağladınız mı sağlamadınız mı?


2002-2018 yılları arasında Ak Parti'nin ve devletin tüm imkanlarından faydalandınız mı faydalanmadınız mı?


Sayın Cumhurbaşkanımız sizi Başkan Yardımcılığına veya Dışişleri Bakanlığına atasaydı Sayın Cumhurbaşkanımıza isyan bayrağını açar ve Brütüslüğe soyunur muydunuz?


Sabık Başbakan,


Mümkünse, yukarıdaki soruların kamuoyu önünde açıklanmasını rica ediyorum. Eğer uygun görüyorsanız sizinle, sizin uygun göreceğiniz televizyon kanalında tartışmaya hazırım. Sizin şöyle bir huyunuz var her türlü artılar size ait, eksiler başkalarına ait. Rus uçağı düşürüldüğünde ortalığı velveleye verdiniz. 'Emri, talimatı ben verdim bu angajman kuralıdır' dediniz. NATO'yu olağan üstü toplantıya çağırdınız. Türkiye ve Rusya'yı savaşın eşiğine getirdiniz. Öte yandan 2010 yılında çıkardığınız 6004 sayılı teşkilat yasası ile bakanlığımızda 600 tane tecrübeli emektar diplomatları diskalifiye ettiniz. Bunun yerine 600 belki daha fazla FETÖ'cü diplomat olmasını sağladınız.


2013 tarihinde Karabük'ün yenice kanyonunda yılanın sütü, kuşun eti eksik olmayan bir kahvaltı yaptınız mı yapmadınız?


Eski Başbakan size bazı isimleri sormak istiyorum


Gürcan Balık, Tuncay Babalı, Azize Sargın, Ali Fidan, Ömer Murat isimlerini kim göreve getirdi, bunların akıbetleri hakkında bilginiz var mı?


Bakanlıktaki FETÖ'cü yapılanmayı sizinle birlikte hazırlayan ve size akıl veren, size yol gösteren kim acaba kadim dostunuz Naci Koru olabilir mi? Neden Naci Koru hakkında işlem yapılmadı. Sizi vicdan muhasebesine davet ediyorum." - ANKARA

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 06:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Emekli Diplomat Özdemir'den Davutoğlu ve ailesinin 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildiği... - Son Dakika

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