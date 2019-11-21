Son Dakika Haberleri: Emekli Diyanet İşleri Başkanı Dr. Tayyar Altıkulaç'dan Kayseri OSB'ye Ziyaret
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Emekli Diyanet İşleri Başkanı Dr. Tayyar Altıkulaç'dan Kayseri OSB'ye Ziyaret

6 saat önce

Emekli Diyanet İşleri Başkanı Dr. Tayyar Altıkulaç, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı makamında ziyaret etti.

Emekli Diyanet İşleri Başkanı Dr. Tayyar Altıkulaç'dan Kayseri OSB'ye Ziyaret, System.String[]

Emekli Diyanet İşleri Başkanı Dr. Tayyar Altıkulaç, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı makamında ziyaret etti.


İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan ve Bölge Müdürü Ali Yaprak'ın da hazır bulunduğu ziyarette, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nursaçan; OSB faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. - KAYSERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kayseri, OSB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:33 Kaynak: İHA
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