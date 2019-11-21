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Emekli Diyanet İşleri Başkanı Dr. Tayyar Altıkulaç'dan Kayseri OSB'ye Ziyaret
6 saat önce
Emekli Diyanet İşleri Başkanı Dr. Tayyar Altıkulaç, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:33 Kaynak: İHA
Emekli Diyanet İşleri Başkanı Dr. Tayyar Altıkulaç, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı makamında ziyaret etti.
İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan ve Bölge Müdürü Ali Yaprak'ın da hazır bulunduğu ziyarette, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nursaçan; OSB faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. - KAYSERİ
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