Emekli doktor dil öğrenmek için üniversite sıralarında

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Engelli emeklinin attığı imza ile hayatı karardı! 150 bin TL dolandırdılar

Cep telefonu beklediği kargodan su şişesi ve çay çıktı

Bazı ev sahipleri ve müteahhitler faiz indirimini fırsat bilip yine zam yaptılar