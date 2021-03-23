Emekli eğitimci Korona'ya yenik düştü - Son Dakika

Ölümü eğitim camiasında büyük üzüntü meydana getiren Davut Çelik, Atatürk Lisesi Müdürlüğü'nden sonra Giresun Üniversitesi 'nde uzun yıllar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Öğretim Görevlisi olarak görev yaptıktan sonra bir süre önce emekli olmuştu.

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