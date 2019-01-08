Emekli Eğitimciden Otobüste Stand-up Şov
1 saat önce
ERZURUM'da sabah saatlerinde işe ya da okula gitmek üzere otobüse binenler, unutamayacakları bir yolculuk yaşadı.
ERZURUM'da sabah saatlerinde işe ya da okula gitmek üzere otobüse binenler, unutamayacakları bir yolculuk yaşadı. Emekli öğretmen Kudbettin Yılmaz'ın (65)stand-up ve türkü şovunu izleyen otobüsteki yolcular, cep telefonlarıyla görüntü almayı da ihmal etmedi. Merkez Palandöken
ile Yakutiye
ilçesi arasında yolcu taşıyan Büyükşehir Belediyesi'ne ait K7A nolu otobüse binenler bir sürprizle karşılaştı. Aracın önündeki tekli koltuğa oturan emekli öğretmen Kudbettin Yılmaz, otobüse binenleri, Türkçe ve İngilizce 'Hoşgeldiniz' diyerek karşıladı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında bir taraftan sohbet eden bir taraftan da şarkı söyleyen Yılmaz, 41 yıl Türkiye
'nin çeşitli bölgelerinde öğretmenlik yaptığını söyledi. Zaman zaman otobüsün geçtiği güzergah konusunda da yolcuları bilgilendiren Yılmaz, 'Kaptan Custo' diye ilan ettiği şoförün hoşgörülü olması sebebiyle sohbeti gerçekleştirdiğini belirtti. İnecekleri durağa varana kadar Yılmaz'ın otobüs şovunu ilgiyle izleyen vatandaşlar, zaman zaman da cep telefonlarıyla görüntü aldı. - Erzurum
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:27 Kaynak: DHA
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