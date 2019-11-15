Emekli emniyet amiri 300 gram uyuşturucuyla yakalandı

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü emekli emniyet amiri S.E.(51), yaşanan kovalamaca sonunda yakalandı. S.E.'nin üzerinde 300 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), geçen 13 Kasım günü Tavas ilçesinde, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda daha önceden takibe alınan, emekli emniyet amiri S.E.'nin kullandığı otomobile 'dur' ihtarında bulunuldu. Ancak S.E. durmayarak, otomobille kaçmaya başladı. Otomobil, yaşanan kovalamaca sonunda durdurulurken, S.E., gözaltına alındı. S.E.'nin üzerinde 300 gram uyuşturucu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleriin ardından adliyeye sevk edilen S.E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.