Emekli Emniyet Amiri'nin otomobilinden uyuşturucu çıktı

Denizli'nin Tavas ilçesinde trafik uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobilinde uyuşturucu bulundu. Otomobil sürücüsünün emekli emniyet amiri olduğu tespit edildi ve sürücü gözaltına alındı.



Denizli Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma (JASAT) Tavas ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan çalışmada takibe aldığı bir otomobil 'dur' ihtarına uymayan otomobil kaçmasının ardından yakalanarak gözaltına alındı. S.E'nin kullandığı otomobil içerisinde yapılan aramada 25 gram esrar ve 250 gram kenevir tohumu ele geçirildi. S.E'nin emekli emniyet amiri olduğu belirtildi.



Sürücü çıkarıldığı adli işlemler sonucunda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DENİZLİ