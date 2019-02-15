Son Dakika Haberleri: Emekli Emniyet Amirinin Oğlu Kalp Krizinden Öldü

Emekli Emniyet Amirinin Oğlu Kalp Krizinden Öldü

54 dakika önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan emekli Emniyet Amiri Ahmet Gümüş'ün 28 yaşındaki oğlu Cem Gümüş, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Emekli Emniyet Amirinin Oğlu Kalp Krizinden Öldü, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan emekli Emniyet Amiri Ahmet Gümüş'ün 28 yaşındaki oğlu Cem Gümüş, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cem Gümüş'ün cenazesi dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Cem Gümüş evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gümüş hayatını kaybetti. Gümüş'ün cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Nizip'te defnedildi. Cenaze namazına Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, askeri erkan ile emniyet mensupları, Cem Gümüş'ün yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hayatını kaybeden Cem Gümüş'ün daha önce Gaziantep Polisevi'nde görev yapan emekli Emniyet Amiri Ahmet Gümüş'ün oğlu olduğu belirtildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:38 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Paralarını Çalan Hırsızların Arabasına Binen Kadın, Şüphelilerden Birini Isırdı Direksiyon Başında Okey Oynayan Halk Otobüsü Şoförü Yakalandı

Adana'ya Kokain Getiren Uzman Çavuş Tutuklandı 16 Yaşındaki Kız, Tartıştığı Babasını Bıçaklayarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 15:32:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emekli Emniyet Amirinin Oğlu Kalp Krizinden Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]