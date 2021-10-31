Emekli emniyet amirinin sır ölümü! Çocukları cansız bedenini evinde buldu - Son Dakika

Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yaparken yaklaşık 1,5 yıl önce emekli olan 3 çocuk babası Osman Türkmen (50), evinde çocukları tarafından yerde yüzüstü hareketsiz yatarken bulundu.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Eve giden polis ve sağlık ekipleri Osman Türkmen'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Türkmen'in ölümü şüpheli bulundu ve kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.