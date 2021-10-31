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Emekli emniyet amirinin sır ölümü! Çocukları cansız bedenini evinde buldu - Son Dakika

Emekli emniyet amirinin sır ölümü! Çocukları cansız bedenini evinde buldu

31.10.2021 13:55
Emekli emniyet amirinin sır ölümü! Çocukları cansız bedenini evinde buldu

Samsun'da yaşayan emekli emniyet amiri Osman Türkmen, çocukları tarafından evinde yüzüstü hareketsiz halde yatarken bulundu. Sağlık ekipleri Türkmen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Türkmen'in ölümü şüpheli bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yaparken yaklaşık 1,5 yıl önce emekli olan 3 çocuk babası Osman Türkmen (50), evinde çocukları tarafından yerde yüzüstü hareketsiz yatarken bulundu.

Emekli emniyet amirinin şüpheli ölümü! Çocukları evinde cansız bedenini buldu

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Eve giden polis ve sağlık ekipleri Osman Türkmen'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Türkmen'in ölümü şüpheli bulundu ve kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Emekli emniyet amirinin şüpheli ölümü! Çocukları evinde cansız bedenini buldu
Emekli emniyet amirinin sır ölümü! Çocukları cansız bedenini evinde buldu

Osman Türkmen, İlkadım, Samsun, Emekli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emekli emniyet amirinin sır ölümü! Çocukları cansız bedenini evinde buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emekli emniyet amirinin sır ölümü! Çocukları cansız bedenini evinde buldu - Son Dakika
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