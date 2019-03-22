Emekli Emniyet Çalışanları ile Bir Araya Gelindi

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede yaşamlarını devam ettiren emekli emniyet çalışanları ile bir araya geldi.

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede yaşamlarını devam ettiren emekli emniyet çalışanları ile bir araya geldi.



Yıllarca emniyet teşkilatına hizmet veren ve daha sonra emekliye ayrılan eski emniyet çalışanlarına yönelik Gölbaşı Emniyet Müdürlüğü tarafından program düzenlendi. Gerçekleştirilen programda müdürlük çalışanları emekli emniyet çalışanları ile sohbet ederek zaman geçirdi.



Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği program sonunda yemek ikramına geçildi. - ADIYAMAN

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