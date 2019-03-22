Emekli Emniyet Çalışanları ile Bir Araya Gelindi
13 dakika önce
Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede yaşamlarını devam ettiren emekli emniyet çalışanları ile bir araya geldi.
Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede yaşamlarını devam ettiren emekli emniyet çalışanları ile bir araya geldi.
Yıllarca emniyet teşkilatına hizmet veren ve daha sonra emekliye ayrılan eski emniyet çalışanlarına yönelik Gölbaşı Emniyet Müdürlüğü tarafından program düzenlendi. Gerçekleştirilen programda müdürlük çalışanları emekli emniyet çalışanları ile sohbet ederek zaman geçirdi.
Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği program sonunda yemek ikramına geçildi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:39 Kaynak: İHA
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