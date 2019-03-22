Son Dakika Haberleri: Emekli Emniyet Çalışanları ile Bir Araya Gelindi

Emekli Emniyet Çalışanları ile Bir Araya Gelindi

13 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede yaşamlarını devam ettiren emekli emniyet çalışanları ile bir araya geldi.

Emekli Emniyet Çalışanları ile Bir Araya Gelindi, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede yaşamlarını devam ettiren emekli emniyet çalışanları ile bir araya geldi.

Yıllarca emniyet teşkilatına hizmet veren ve daha sonra emekliye ayrılan eski emniyet çalışanlarına yönelik Gölbaşı Emniyet Müdürlüğü tarafından program düzenlendi. Gerçekleştirilen programda müdürlük çalışanları emekli emniyet çalışanları ile sohbet ederek zaman geçirdi.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği program sonunda yemek ikramına geçildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:39 Kaynak: İHA

Adıyaman, Emniyet Müdürlüğü, Güncel
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