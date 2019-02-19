Son Dakika Haberleri: Emekli Emniyet Müdürüne Fetö'den Hapis

Emekli Emniyet Müdürüne Fetö'den Hapis

1 saat önce

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan emekli emniyet müdürüne, 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Emekli Emniyet Müdürüne Fetö'den Hapis, System.String[]
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan emekli emniyet müdürüne, 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Nihat Yıldırım ve avukatı hazır bulundu.

Sanık Yıldırım savunmasında, hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini söyledi.

Tanıklarla sohbet ortamında bulunmadığını öne süren Yıldırım, "Hiçbir kimsenin emri ve talimatıyla hareket etmedim. 42 yıl devlete hizmet ettim. Ben hiçbir zaman vatanıma ihanet etmedim. Beraatimi istiyorum." dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen A.Ç, sanığı tanıdığını ve aynı sohbet grubunda yer aldıklarını anlattı.

A.Ç, üst devreleri olan sanığın evinde yapılan 3 sohbete katıldığını belirtti.

Tanık N.Ç. de sanıkla aynı sohbet grubunda olduğunu ileri sürerek, "Ben 2011 yılına kadar sohbetlere devam ettim, daha sonra tayinim çıktı. Ben şark görevindeyken sanık sohbetlere devam ederdi." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Nihat Yıldırım'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tahliyesine hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:40 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yorgunluktan Yere Çöken Atını Kırbaçlayıp Tekmeleyen Sahibi, Vatandaşların Tepkisini Çekti DSP'nin İstanbul Adayı Muammer Aydın Oldu

Son Dakika! Adı CHP ve İYİ Parti ile Anılan Eski AK Partili İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nden Ordu Adayı Oldu Binali Yıldırım: Yavaş Konuşurum Soyadım Gibi İş Yaparım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 15:29:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emekli Emniyet Müdürüne Fetö'den Hapis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]