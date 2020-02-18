Emekli Evi üyeleri haftada üç gün yürüyüş yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emekli Evi üyeleri haftada üç gün yürüyüş yapıyor - Son Dakika

Emekli Evi üyeleri haftada üç gün yürüyüş yapıyor

13 dakika önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi İkinci Bahar Emekli Evi üyeleri, haftanın üç günü yürüyüş yapıyor.

Emekli Evi üyeleri haftada üç gün yürüyüş yapıyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi İkinci Bahar Emekli Evi üyeleri, haftanın üç günü yürüyüş yapıyor. Üyeler, sağlıklı bir yaşam için emekli beden eğitimi öğretmeni Bayram Yılmaz eşliğinde yürüyüşün ardından da egzersiz yapıyor.


Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren İkinci Bahar Emekli Evinde sosyal etkinliklerin yanı sıra spor aktiviteleri de yapılıyor. Emekli Evine üye olan beden eğitimi öğretmeni Bayram Yılmaz eşliğinde haftada 3 gün yürüyüş yapmaya başlayan üyeler, kültür fizik hareketleriyle sporunu tamamlıyor.


Emekliler, İkinci Bahar Emekli Evinden özel bir otele kadar yürüyüş yaptı. Üyeler, yürüyüşü bitirdiklerinde Yılmaz'ın eşliğinde kontrollü bir şekilde yaptıkları kas gevşetme, açma, germe hareketleriyle sporunu tamamladı. Emekliler artık pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yürüyüş ve kültür fizik hareketleri yapacak.


"3 saatten fazla oturmak oldukça zararlı"


Emekli beden eğitimi öğretmeni Bayram Yılmaz, "Emekli Evine yaklaşık iki yıldır geliyorum. Bu iki yıl içerisinde baktım ki biz yaşlardakiler öğlen saatinden akşam saat 18.00'e kadar oturuyor. Bilimsel olarak da kanıtlanmış ki 3 saatten fazla oturmak insana oldukça zararlı. Bundan dolayı Emekli Evinin yönetimi ile birlikte ne yapabiliriz diye düşündük ve yürüyüşle başlayabiliriz dedik. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan isteklerimiz olmuştu. Masa tenisi, badminton, stres topları gibi bunlar da geldiğinde ben inanıyorum üyelerimiz çok daha geniş şekilde katılacak. İnsanlarımızı hareket ettireceğiz, başarıya ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.


Yürüyüş yapmanın çok faydalı olduğunu düşünen Ali Acun ise "Böyle bir etkinlik olduğu için ilgililere, bu işi organize edenlere teşekkür ederim. Ben sabah zaten yürüyüş yapmıştım ama yine de yürüyüşe katıldım. Bizim, belli yaştaki insanların en büyük aktivitesi spor, yürümek" diye konuştu. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:27 Kaynak: İHA
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