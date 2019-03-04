Son Dakika Haberleri: Emekli Evleri Projesi Hizmet Vermeye Devam Ediyor

Emekli Evleri Projesi Hizmet Vermeye Devam Ediyor

53 dakika önce

İzmit Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Emekli Evi projesi, şehirdeki kıdemlilere hizmet etmeye devam ediyor.

Emekli Evleri Projesi Hizmet Vermeye Devam Ediyor, System.String[]
İzmit Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Emekli Evi projesi, şehirdeki kıdemlilere hizmet etmeye devam ediyor.

İzmit ilçesi sınırları içinde Yahya Kaptan, Yenimahalle, Cedit, Gündoğdu, Yuvam Akarca, Tepeköy, Mehmet Ali Paşa, Kadıköy, Zabıtan, Serdar ve Alikahya olmak üzere 11 mahallede bulunan emekli evlerinde üyelerin konforlu vakit geçirmesi için tüm detaylar göz önünde bulunduruluyor. Emekli evlerinde, dinlenme koltukları, masaj koltukları, satranç köşesi, günlük gazete imkanı ve ücretsiz çay servisi gibi imkanlar da sunuluyor. Beş yıldızlı otel konforunda dizayn edilen mekanlarda, emeklilere ücretsiz hizmet veriliyor. Her türlü sosyal faaliyetin gerçekleştirildiği emekli evlerinde emekli nüfus grubunda yer alan bireylerin boş zamanlarını en verimli şekilde geçirmelerine olanak sağlanıyor.

Emekli Evlerinde ayrıca üyelerin deneyimlerini genç nesillere aktarmaları için uygun ortamı oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Her ayın son haftası o ay doğan emeklilere doğum günü kutlamasının da yapıldığı mekanlarda, üyelere ücretsiz sağlık taramaları, seminer imkanları sunularak hastaneden randevu almaları konusunda yardımcı olunuyor. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:05 Kaynak: İHA

Yenimahalle, İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel
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