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Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu - Son Dakika

Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu

10.12.2021 13:07

Bartın'da, emekli fotoğrafçı İsmail Yılmaz ormanda gezerken 'ölümsüzlük mantarı' diye anılan ve doğada nadir görülen Reishi mantarına rastladı. İsmail Yılmaz, 3 mantar bulduğunu ve aramaya devam edeceğini belirterek, "İlk kez böyle bir mantarla karşılaştım. Mantarın fotoğrafını çekip Bartın Üniversitesi'ndeki hocalara attım" dedi. Birçok hastalığa iyi geldiği söylenen Reishi mantarının kilosu en az 2 bin liradan alıcı buluyor.

İstanbul'da fotoğrafçılık yaptıktan sonra emekli olup 10 yıl önce Küre Dağları Milli Parkı sınırlarındaki Köklü köyüne dönen İsmail Yılmaz, ormana mantar toplamaya gitti. Kuruyan meşe ağacının dibindeki mantar, Yılmaz'ın dikkatini çekti.

3 REİSHİ MANTARI BULDU

Mantarın fotoğrafını çekip, Bartın Üniversitesi'nde mantarlarla ilgilenen Nuri Kaan'a gönderdi. Kaan, Yılmaz'ın bulduğu mantarın ölümsüzlük mantarı diye anılan Reishi mantarı olduğunu söyledi. Yılmaz, meşe ağaçlarının bulunduğu alanda bulduğu 3 Reishi mantarını toplayıp evine getirdi.

Emekli fotoğrafçı ormanda gezerken 'ölümsüzlük mantarı' buldu

"MANTARI BULDUĞUMA ÇOK SEVİNDİM"

Emekli olduktan sonra fotoğraf ve doğa sevgisi nedeniyle köyüne yerleştiğini söyleyen Yılmaz, "Buraya yerleştikten beri sürekli ormana mantar toplamaya giderim. Mantarı bulduğuma çok sevindim. Bu mantarı bulduktan sonra eve getirdim, internet sitelerinde araştırma yaptım, sonra ölümsüzlük mantarı, imparator mantarı olduğunu öğrendim. Bu mantarın bağışıklık sistemini güçlendirip, kan dolaşımını düzenleyerek, kalp- damar hastalıklarına karşı koruyucu olduğu belirtiliyor. Ama nasıl tüketildiğini hiç bilgim yok" dedi.

Emekli fotoğrafçı ormanda gezerken 'ölümsüzlük mantarı' buldu

"KİLOSUNUN 2 BİN LİRAYA SATILDIĞINI DUYDUM"

Mantarı kuruyan bir meşe ağacının altında bulduğunu söyleyen Yılmaz, "Ağaçların arasında gezerken, bu mantarı gördüm, dikkatimi çekti. Hemen alıp fotoğrafını çektim hocaya attım. O ölümsüzlük mantarı olduğunu söyledi. Daha önce hiç böyle bir mantarla karşılaşmadık. Bu mantarın kilosunun 2 bin liraya satıldığını duydum, alıcısı varsa ben satarım. Ama gerçekten faydalı bir durum olacaksa da mantarı veririm sorun yok" diye konuştu.

SERADA YETİŞİRSE KİLOSU EN AZ 2 BİN LİRA

Birçok hastalığa iyi geldiği söylenen Reishi mantarının kilosu, seralarda organik olarak yetişirse 2 ile 3 bin lira arasında değişiyor. Doğada, organik olarak bulunanları ise 3 bin ile 5 bin lira arasında alıcı buluyor.

Emekli fotoğrafçı ormanda gezerken 'ölümsüzlük mantarı' buldu
Emekli fotoğrafçı ormanda gezerken 'ölümsüzlük mantarı' buldu
Emekli fotoğrafçı ormanda gezerken 'ölümsüzlük mantarı' buldu
Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu

Bartın Üniversitesi, İsmail Yılmaz, Mantar, Emekli, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu - Son Dakika


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