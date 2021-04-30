EMEKLİ GARDİYAN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

Antalya'da yalnız yaşayan ve kendisinden iki gündür haber alınamayan emekli infaz koruma memuru Yusuf Türker (63), evinde ölü olarak bulundu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Mahalle 2417 sokakta 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan Yusuf Türker'den iki gündür haber alamayan yakınları şüphelendi. Evin yedek anahtarıyla içeriye giren yakınları, emekli infaz koruma memuru Türker'i hareketsiz şekilde yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri Yusuf Türker'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalp ve tansiyon gibi hastalıkları bulunduğu belirtilen Türker'in cansız bedeni, ölüm nedenin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.