EMEKLİ GARDİYAN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

EMEKLİ GARDİYAN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
30.04.2021 14:17
Antalya'da yalnız yaşayan ve kendisinden iki gündür haber alınamayan emekli infaz koruma memuru Yusuf Türker (63), evinde ölü olarak bulundu.
Antalya'da yalnız yaşayan ve kendisinden iki gündür haber alınamayan emekli infaz koruma memuru Yusuf Türker (63), evinde ölü olarak bulundu.
Olay, saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Mahalle 2417 sokakta 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan Yusuf Türker'den iki gündür haber alamayan yakınları şüphelendi. Evin yedek anahtarıyla içeriye giren yakınları, emekli infaz koruma memuru Türker'i hareketsiz şekilde yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri Yusuf Türker'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kalp ve tansiyon gibi hastalıkları bulunduğu belirtilen Türker'in cansız bedeni, ölüm nedenin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Son Dakika Şehrazat ve Acun Medya arasındaki alacak davasında uzlaşma sağlanınca dava düştü Son Dakika! Pençe-Yıldırım harekatında yaralanan 2 askerimiz hastanede şehit oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için yeni tarih verdi: Eylül-ekim gibi üretime geçeceğine inanıyorum Emniyet'ten tartışma yaratacak genelge: Toplumsal olaylarda polislerin görüntülerini ya da seslerini kaydetmek artık yasak Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşılama ve tam kapanma ile vaka sayılarının düşmesini bekliyoruz Kendilerini polisten akıllı zannetseler de başaramadılar! Kafenin balkonundan, yan balkona böyle kaçtılar İki tırın çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü Tam 8 bin yıllık! Mağarada bulunan figürler arkeologları heyecanlandırdı