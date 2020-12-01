Emekli gazeteci evinde ölü bulundu - Son Dakika

Emekli gazeteci evinde ölü bulundu
01.12.2020 17:00
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisinden haber alınamayan emekli gazeteci Barbaros Tantan, evinde ölü bulundu.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisinden haber alınamayan emekli gazeteci Barbaros Tantan, evinde ölü bulundu.
Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Göksu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Gazeteciler Cemiyetinin eski başkanlarından olan emekli gazeteci Barbaros Tantan'dan haber alamayan arkadaşları durumdan şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri ile birlikte arkadaşları Tantan'ın yalnız yaşadığı evine gitti. İçeri giren ekipler, Tantan'ı koltukta hareketsizce yatarken buldu.
Ekipler tarafından yapılan kontrollerde Tantan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
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