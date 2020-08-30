Emekli gazi polis memuruna son görev - Son Dakika

Antalya'da 1992 yılında emniyet servis aracına yapılan saldırıda vazife malulü olan, 2008 yılında emekliye ayrılan ve dün 64 yaşında hayatını kaybeden gazi polis memuru Mustafa Karakaya için cenaze töreni düzenlendi. Karakaya'nın eşi ve çocukları gözyaşı döktü.

1983 yılında Akşehir Polis Meslek Okulu'ndan mezun olan Karakaya, Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nde göreve başladı. 1986-1991 yılları arasında Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Mustafa Karakaya, aynı yıl Antalya il Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Karakaya, 1992 yılında emniyet personelini taşıyan servis aracına yapılan silahlı saldırı sonucu yaralanarak vazife malulü oldu. 2008 yılında emekliye ayrılan Mustafa Karakaya, dün tedavi gördüğü hastanede akciğer yetmezliğine bağlı olarak yaşamını yitirdi.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Karakaya için görev İl Emniyet Müdürlüğü binasında cenaze töreni düzenlendi. Törene, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, çok sayıda polis ve Karakaya'nın ailesi ve yakınları katıldı. Vali Yazıcı, Karakaya'nın ailesine taziyelerini iletip, Türk bayrağına sarılı cenaze önünde dua etti.

Saygı duruşu ve okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından gazi polisin cenazesi dualarla defnedileceği Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü. Karakaya'nın eşi Hadiye, kızı Ayşe Çölkesen ve oğlu Sedullah Karakaya, tören boyunca büyük üzüntü yaşadı.

Hadiye Karakaya, eşinin naaşı cenaze aracına konulurken, "Dön gel yiğidim. Sen bizi koydun gidiyor musun? Sen vuruldun da çıktın yoğun bakımdan" diye feryat etti. - ANTALYA