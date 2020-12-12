Emekli gıda mühendisi tutkuyla ürettiği maket gemileri atölyesinde sergiliyor - Son Dakika

Emekli gıda mühendisi tutkuyla ürettiği maket gemileri atölyesinde sergiliyor

12.12.2020 10:59
Emekli gıda mühendisi tutkuyla ürettiği maket gemileri atölyesinde sergiliyor, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde evinin alt katını atölyeye çeviren emekli gıda mühendisi Gökşin Türkhan, birbirinden güzel maket gemiler yapıyor.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde evinin alt katını atölyeye çeviren emekli gıda mühendisi Gökşin Türkhan, birbirinden güzel maket gemiler yapıyor.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de oturan Türkhan, emekli olunca hobisi olan gemi maketi yapımını ilerletmek için evinin alt katını atölyeye çevirdi.

İnternetten aldığı hazır kitlerle ve kendi çabalarıyla ortaya çıkardığı modellerle eğitim almadan maket gemi yapan Türkhan'ın özellikle "Bandırma Gemisi", "İtalyan Römorkörü", "Nusret Mayın Gemisi" maketleri, görenlerin beğenisini kazanıyor.

"Maket gemi yapmaktan büyük zevk alıyorum"

Maket gemilerine gözü gibi bakan Gökşin Türkhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 yıl önce uçak, gemi ve ev modelleri yaparak maket yapımına merak saldığını söyledi.

Türkhan, "Gemi modellerini hobi olarak yapıyorum. Elimde 12 çeşit modelim var. Bunlarla boş vakitlerimde çalışıyorum. Bu iş için herhangi bir eğitim almadım. Kendi çabalarımla, internetten videolar seyrettim. Bir parçayı 20 sefer takıp çıkararak en iyi şekli verebilmek için böyle böyle ilerledim ve yıllar geçtikçe daha iyisini yapmaya çalıştım." diye konuştu.

Türkhan, maket gemi yapmaktan büyük zevk aldığını ve hayalini gerçekleştirdiğini vurgularken, şöyle devam etti:

"Gemilerin yapılma süresi değişiyor, teferruatına bağlı. 2 yıl süren gemim de var, 2 ay içerisinde bitirdiğim gemim de var. Tabii bu çalışma saatiyle de doğru orantılı. Bu bir hobi olduğu için canınız istediği zaman başına geçiyorsunuz. Belki 2 hafta, belki 3 ay hiç ellemiyorsun. Üstüne bir parça takıyorsun ve o anda heyecanlanıp şevke geliyorsun. Benim maketlerim ortalama 2 aydan önce bitmiyor. Ne kadar sıkı çalışırsanız çalışın, en az 2 ay sürüyor. Bu işin sırrı şu, bu işi herkes yapabilir, sabırlı olmak gerekiyor. Yaptığınız projenin bitmesini istemeyeceksiniz. Bitirmek için çalıştığınız zaman çabuk ve hızlı yapıyorsunuz. Ben gemiye başladığım zaman bitmesin diye bakıyorum çünkü her anından ayrı bir zevk alıyorsunuz. Bu işi yapabilmek için çok büyük makinelere ihtiyaç yok. Kullandığım malzemeler, ahşap çıtalar, kıl testeresi, çeşitli yapıştırıcılar, karton, kaplama ve boya gibi malzemelerle el aletleriyle yapılıyor."

Gökşin Türkhan, bitirdiği çalışmalarını satmadığını, atölyesinde sergilediğini aktararak, "Bu, benim hayat tarzım. Her şeyi unutuyorsunuz, kafanız dağılıyor ve vaktiniz güzel geçiyor. Sonra bir eser çıkarıyorsunuz ve geçiyorsunuz karşısına seyrediyorsunuz. O insana ayrı bir zevk veriyor. Hayatımın sonuna kadar ben bu gemileri yapmaya ve atölyemde sergilemeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Zonguldak, Çaycuma, Emekli, Gemi, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Emekli gıda mühendisi tutkuyla ürettiği maket gemileri atölyesinde sergiliyor - Son Dakika


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