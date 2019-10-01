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Emekli gurbetçi kanoyla balık avlamak isterken boğuldu

1 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde balık tutmak amacıyla kanoyla kanala giren 68 yaşındaki emekli gurbetçi Durgut Ünlü, kanonun su alarak batması sonucu boğularak hayatını kaybetti.

Emekli gurbetçi kanoyla balık avlamak isterken boğuldu, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde balık tutmak amacıyla kanoyla kanala giren 68 yaşındaki emekli gurbetçi Durgut Ünlü, kanonun su alarak batması sonucu boğularak hayatını kaybetti.


Olay, Beyşehir Gölü'ne sahili olan Yeşildağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya'da ikamet eden ve yaz aylarında ailesiyle birlikte memleketi olan Yeşildağ Mahallesi'ne gelen emekli 68 yaşındaki Durgut Ünlü, dün akşam saatlerinde eve gelmeyince aile ve yakınları tarafından merak edildi. Bunun üzerine Durgut Ünlü'nün ailesi ve yakınları ile bazı mahalle sakinleri arazide arama çalışması başlattı. Gece boyunca Durgut Ünlü'yü arayan ailesi sabah yaşlı adamın aracını sabah erken saatlerde yerleşim merkezine yaklaşık 7-8 kilometre mesafede olan Beyşehir Gölü ile bağlantılı Karagöz Kanalı'nın yakınlarında buldu. Bunun üzerine Durgut Ünlü'yü balık tutmak amacıyla kanala girmiş olabileceğini düşünen ailesi ve vatandaşlar, su yüzeyine projektör tutup aydınlatma sağlayarak aramaya başladı. Bu esnada durumdan jandarma ve sağlık ekipleri de haberdar edildi. Kanal üzerinde yapılan yüzeysel aramada kanoya ait su içerisine düşen sırığı fark eden vatandaşlar, yaklaşık 2-3 metre derinliği olan kanaldan Durgut Ünlü'nün cansız bedenini de buldu. Bir balıkçı teknesine alınarak kıyıya çıkarılan yaşlı adamın, ayaklarında boy çizmesi de olduğu kanoyla balık tutmak amacıyla kanala girdiği belirlendi. Durgut Ünlü'nün kanonun batması sonucu suda boğularak yaşamını yitirdiği sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede belirlendi.


Olay yerine gelen jandarma ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Durgut Ünlü'nün cenazesi otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KONYA

Beyşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:38 Kaynak: İHA
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